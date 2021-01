Guvernul modifica, in sedinta de miercuri, strategia de vaccinare impotriva COVID-19. Noi categorii de persoane incluse in etapa a doua

Noi categorii in etapa a doua de vaccinare

In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, insotitorii acestora si persoanele care locuiesc la acelasi domiciliu cu acestea, precum si cele fara adapost. Totodata, centrele de vaccinare sunt coordonate metodologic de Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti Conform proiectului de hotarare a Guvernului, "centrele de vaccinare impotriva COVID-19 sunt coordonate metodologic de Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti".De asemenea, "in vederea validarii datelor introduse pentru programarea activitatii de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania, Sistemul informatic integrat "Programare-vaccinare-ROVACCINARE", dezvoltat si administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, se interconecteaza cu sistemele informatice ale institutiilor si autoritatilor publice cu atributii in indeplinirea masurilor prevazute in strategia de vaccinare, astfel cum sunt reglementate de prezenta hotarare, precum si cu sistemele informatice ale unor asociatii profesionale din Romania, cu acordul si in conditiile stabilite de titularul sistemului informatic interconectat, cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal".Sunt introduse in a doua etapa de vaccinare impotriva coronavirusului persoanele incadrate intr-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, insotitorii acestora si persoanele care locuiesc la acelasi domiciliu cu acestea, cat si persoanele fara adapost.Mai este introdus in aceasta etapa de vaccinare personalul in activitate din cadrul celorlalte institutii din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, precum si executorii judecatoresti, interpretii si traducatorii autorizati de Ministerul Justitiei si avocatii inscrisi in tabloul avocatilor intocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.In etapa a doua intra si personalul navigant roman maritim si fluvial; - personalul roman care isi desfasoara activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol) - personalul roman care isi desfasoara activitatea pe unitati mobile de foraj marin (nave tip FPSO si nave tip FSU).Prin hotararea de Guvern sunt introduse in etapa a doua de vaccinare urmatoarele categorii de personal:"(ix) personalul care lucreaza in domeniul pompelor funebre, direct implicat in manipularea cadavrelor umane;(x) personalul din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului/serviciul public de asistenta sociala care isi desfasoara activitatea in relatie directa cu beneficiarii;(xi) persoanele care asigura asistenta medicala si sociala persoanelor prevazute la pct.(iii) al lit.a);(xii) personalul din administratia publica locala;(xiii) lucratorii din agricultura si din industria alimentara de alimente esentiale;(xiv) personalul din Administratia Nationala de Meteorologie (xv) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de cariera si reprezentantelor organizatiilor internationale din Romania, inclusiv membrii de familie care ii insotesc, detinatori de carti de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;(xvi) personalul civil si militar care urmeaza sa execute misiuni in afara teritoriului national, inclusiv membrii de familie care ii insotesc la post, anterior plecarii in misiune;(xvii) inspectorii sociali din cadrul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si a structurilor subordonate acestora;(xviii) personalul Curtii de conturi a Romaniei si ai camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti;(xix) personalul din cadrul aparatului central si local al Consiliului Concurentei;(xx) sportivii componenti ai loturilor nationale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificati individual la jocurile olimpice precum si staful tehnic care participa la pregatirea acestor sportivi", conform sursei citate.Actul normativ prevede si modificari legate de etapa a treia de vaccinare in randul populatiei generale dupa cum urmeaza:"a) Persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul unor unitati, operatori economici cu risc ridicat de infectare al personalului propriu si al persoanelor deservite, din urmatoarele domenii de activitate:i) lucratorii din Industria extractiva,ii) lucratorii din Industria prelucratoareiii) lucratorii din Hoteluri si restauranteiv) lucratorii din domeniul de intretinere corporala, coafura si alte activitati de infrumusetarev) lucratorii din domeniul spectacole, activitati culturale si recreative.vi) lucratorii din sistemul financiar, bancar si din domeniul asigurarilor, cu precadere a celor care au contacte directe cu publicul si a celor care presteaza servicii esentiale de plati, administrare cont si investitii si opereaza infrastructuri critice nationale, precum si personalul critic de suport al acestora;vii) membrii Uniunii nationale a notarilor publicib) populatia adulta, alte categorii decat cele prevazute la punctele 1 si 2 de la litera C;c) populatia pediatrica, in functie de evolutia epidemiologica si de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu varsta sub 18 ani", potrivit proiectului de hotarare.De asemenea, conform documentului, un centru de vaccinare fix va dispune de unul sau mai multe cabinete de vaccinare cu program adaptat nevoilor. Activitatea din centrul de vaccinare fix/mobil se va organiza in baza unor proceduri de lucru specifice."Pentru eficientizarea procesului de vaccinare si pentru evitarea supraaglomerarii sau a sacrificarii dozelor de vaccin, procesul de vaccinare se va realiza in baza unei planificari. Se va realiza consemnarea in dovada de vaccinare a datei pentru efectuarea rapelului si din RENV se va efectua notificarea persoanei vaccinate cu 24 de ore anterior prin SMS si/sau e-mail. Pentru etapele a II-a si a III-a, vaccinarea se va organiza prin centre de vaccinare fixe si mobile, echipe mobile, reteaua de medicina de familie, centre drive-through. Pentru eficientizarea procesului de vaccinare, evitarea supraaglomerarii sau a sacrificarii dozelor de vaccin, vaccinarea se va face prin programare electronica, telefonica sau prin intermediul medicului de familie, datele fiind colectate intr-o platforma unica", potrivit sursei mentionate."Pentru etapa a II-a, programarile in vederea vaccinarii se vor realiza cu respectarea unui raport de 75% persoane din categoria de la lit.a) al subcapitolul 2, punctul 2 al literei C si respectiv 25% persoane din categoria de la lit.b) al subcapitolul 2, punctul 2 al literei C", mai indica proiectul de act normativ.Un alt proiect de hotarare care apare ordinea de zi este cel pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 23 septembrie 2020 si la Paris la 16 octombrie 2020, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut F/P 1579 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007.Alt proiect de hotarare modifica anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 297/ 2020 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2020-2021, precum si pentru modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor / programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2020-2021.De asemenea, printr-un alt proiect de hotarare vor fi reaprobati indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere si modernizare Baza Sportiva nr. 1" de la Universitatea Politehnica din Timisoara.Pe ordinea de zi figureaza si un memorandum cu tema: Mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire la Planul National de Redresare si Rezilienta.Un alt memorandum are tema: "Notificare in vederea inlocuirii a doi membri supleanti din partea Asociatiei Oraselor din Romania (AOR) in cadrul delegatiei Romaniei la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada ramasa din mandatul 2020- 2025".