Seful DSP Alba, ironic dupa ce s-a vaccinat: "Nu prind bulgarii fara antena"

"Nu am nici semnal mai bun la telefon si nici nu prind bulgarii fara antena", a transmis Alexandru Sinea.Seful DSP Alba a declarat la Digi24 ca a vrut sa transmita oamenilor un mesaj de constientizare cu privire la informarea corecta din surse oficiale si sigure cu privire la campania de vaccinare: "Sa apeleze la aceste surse sau la specialisti"."Vaccinul exista de cand lumea, nu a fost inventat in 2020 - 2021. Toate bolile contagioase au fost eliminate prin vaccinare", a mai spus seful DSP Alba.Sinea a precizat ca in judet sunt 14 centre de vaccinare pregatite 95% pentru a se demara faza a doua a campaniei de vaccinare. "In faza intai, lucrurile au evoluat foarte bine", a mai spus seful DSP Alba.