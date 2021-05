Studentii medicinisti din Iasi, primiti in sesiune doar cu dovada vaccinarii. La Cluj-Napoca si Bucuresti studentii s-au imunizat deja

Ce se intampla insa la celelate mari universitati de medicina din tara

Iar acest lucru ar trebui sa se intample inainte de fiecare examen care va avea loc in perioada 29 mai-19 iunie, lucru valabil si pentru cadrele didactice, dar si pentru personalul didactic auxiliar. Decizia i-a revoltat pe studenti, care considera o discriminare faptul ca li se conditioneaza prezenta la examene de aceste aspecte. Mai mult decat atat, Liga Studentilor din Iasi a anuntat ca va contesta in instanta decizia Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) "Gr. T. Popa", acestia considerand ca pe langa discriminare li se blocheaza accesul la educatie.Circa 2.000 din cei 9.000 de studenti ai UMF au si semnat deja o petitie initiata de presedintele de onoare al Ligii Studentilor, liga care practic s-a solidarizat cu studentii de la medicina.Cu toate acestea, chiar ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca decizia Universitatii din Iasi este perfect legala. "Nu sunt studenti oarecare, sunt studenti la facultatea de medicina. Ei intra in spitale. In spitale, bolnavii au obligativitatea prezentarii unui test PCR. Nu vad de ce am face o diferentiere si am primi studentii de la medicina in spitale fara test PCR. In al treilea rand, exista autonomie universitara. Este un lucru sfant. Deciziile se iau in consiliile de administratie si in senatele universitare, in care sunt reprezentati alaturi de cadre didactice si studentii", a declarat Sorin Cimpeanu Doua dintre celelalate mari universitati de medicina si farmacie din tara, cele de la Bucuresti si Cluj-Napoca nu au luat inca o decizie similara cu institutia din Iasi, insa este foarte posibil ca acest lucru nici sa nu se intample. Asta pentru ca, in ambele cazuri, studentii s-au mobilizat foarte bine in campania de vaccinare si s-au imunizat intr-o maniera covarsitoare."In momentul de fata, peste 90% dintre studentii universitatii noastre s-au vaccinat deja, iar numarul de imbolnaviri in randul studentilor, de la inceputul campaniei nationale de vaccinare si pana in prezent, a fost foarte mic. Imunizarea prin vaccinare salveaza milioane de vieti in fiecare an si este recunoscuta pe scara larga drept una dintre cele mai reusite masuri de preventie pentru pastrarea sanatatii, iar studentii nostri au inteles acest lucru si au ales sa se vaccineze", potrivit unui raspuns al Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca.De altfel, in acest week-end, aproximativ 600 de medici , asistenti, rezidenti si studenti ai UMF "Iuliu Hatieganu" vor participa la o actiune de voluntariat fara precedent. "Toti cei care doresc sa se vaccineze cu serul Pfizer-BioNTech sunt asteptati la BTarena Cluj-Napoca, intrarea dinspre stadionul Cluj Arena. Nu este necesara programarea, cei interesati trebuie sa se prezinte la centrul de vaccinare doar cu cartea de identitate. Vor fi amenajate 20 de cabinete de vaccinare, ce vor asigura un flux continuu, non-stop", potrivit unui comunicat al UMF.La UMF "Carol Davila" din Bucuresti se face in prezent o evaluarea a numarului studentilor vaccinati, desi din primele estimari si aici se apreciaza ca procentul de imunizare in randul viitorilor medicinisti este peste 90%. De altfel, la "Carol Davila" s-au dat examene fizice chiar si in sesiunea din toamna trecuta, cand situatia era grava si nu a existat nici un caz de infectare.Nu este exclus sa se ajunga totusi la o decizie in bloc pentru toate cele sase universitati de medicina din Romania, membre ale G6-UMF, rsepctiv Tg. Mures, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti si Iasi.