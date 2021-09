Sindicatele din Sănătate cer retragerea proiectului prin care angajații din sistemul de asistență socială fie se vaccinează, fie se tesează pe banii lor

”Nu v-a interesat dacă au cu cine să își lase copiii acasă două săptămâni”

Angajaţii din sistemul de asistenţă socială reprezintă una dintre cele mai afectate categorii de lucrători în perioada pandemiei de Covid-19, arată sindicaliştii.”În aprilie 2021, prin Ordonanţa Militară nr. 8, i-aţi izolat câte două săptămâni la locul de muncă, în centrele de asistaţi social, sub ameninţarea răspunderii contravenţionale sau penale în cazul în care refuzau acest lucru. Perioada de izolare la locul de muncă a fost urmată, obligatoriu, de una similară de izolare la domiciliu.Nu v-a interesat dacă au cu cine să-şi lase proprii copii acasă timp de două săptămâni, nu v-a interesat situaţia familiilor lor în aşa-numita perioadă de izolare preventivă! Ba mai mult, unele centre au continuat această practică, în mod abuziv, mai bine de două luni! Le-aţi promis în aprilie 2020, prin OUG 43, primirea unui stimulent de risc de 2.500 de lei/lună pentru perioada stării de urgenţă şi apoi aţi amânat acordarea acestor sume, sub diferite pretexte, mai bine de un an şi jumătate!”, scrie Sanitas.Potrivit sindicatului, promisiunile au continuat în mai 2020 prin OUG 82, care prevedea un nou stimulent de risc de 1.150 de lei brut, de care ar fi trebuit să beneficieze cei care au stat izolaţi la locul de muncă.”Nici banii aceştia nu au ajuns la angajaţi! Le-aţi promis acordarea creşterilor salariale prevăzute prin Legea salarizării bugetare şi apoi aţi îngheţat aplicarea legii! Acum vreţi să impuneţi obligativitatea vaccinării anti-Covid 19. Şi pentru a păstra aparenţa unei alegeri, oferiţi o aşa-zisă alternativă: testarea săptămânală, costurile fiind suportate de angajat! Sunteţi conştienţi că aceste testări reprezintă mai mult de jumătate din salariul lunar al unor categorii de salariaţi dintr-un centru social?”, se arată în postare.Proiectul de Ordonanţă de urgenţă aflat în dezbatere este, din punctul de vedere al Federaţiei Sanitas, un instrument prin care se încalcă un drept fundamental al oricărui cetăţean dintr-un stat de drept, acela de a decide asupra propriei persoane.În acest context, Federaţia Sanitas din România, organizaţie sindicală naţională reprezentativă la nivelul Sectorului de activitate ”Asistenţă socială”, solicită Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale ca, în calitate de iniţiator al proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, să retragă documentul din circuitul de avizare.Aceasta deoarece personalul de îngrijire care intră în contact cu beneficiarii din centrele rezidenţiale este testat periodic încă din luna aprilie 2020, fără a reprezenta vreun pericol de transmitere sau răspândire a virusului SARS-COV 2, astfel că nu se impun măsuri suplimentare de supraveghere.Personalul care a trecut prin boală este protejat de anticorpii dobândiţi, dar acest lucru nu se are în vedere şi nu se propune dozarea anticorpilor la personalul infectat cu SARS-COV-2.În al treilea rând, transferarea suportării costurilor testărilor periodice din bugetul DSP în bugetul personal al angajaţilor reprezintă un atac la adresa veniturilor realizate de angajaţi şi o modalitate indirectă de constrângere sau condiţionare a prezenţei lor la locul de muncă.Măsura este discriminatorie deoarece pune angajaţii din sectorul de asistenţă socială în situaţia de a-şi valorifica la un nivel inferior veniturile realizate, în raport cu alte categorii de lucrători în sectoare publice.Deficitul de personal din sistemul de asistenţă socială este recunoscut, iar formele de condiţionare şi constrângere pe care Guvernul intenţionează să le ia la adresa acestuia poate duce la pierderi de personal cu consecinţa perturbării activităţii de îngrijire a beneficiarilor, se mai arată în postare.În plus, nu există niciun alt sector de activitate în care vaccinarea sau, după caz, suportarea costurilor testării să fie obligatorii.”Apreciem faptul că Guvernul României trebuie să rezolve problema creşterii ratei de vaccinare prin metode stimulative şi nicidecum prin condiţionări ori constrângeri, iar măsurile vor trebui aplicate în mod unitar tuturor sectoarelor de activitate care deservesc publicul, fără discriminare, altfel, statul român se dovedeşte încă odată ”pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă”!Nu faceţi experimente socio-sanitare pe angajaţii din asistenţă socială! Luaţi o singură decizie, valabilă pentru toţi angajaţii bugetari! Iar această decizie nu trebuie să aibă la bază impunerea vaccinării, ci convingerea angajaţilor privind eficacitatea ei!”, au adăugat reprezentanţii Sanitas.