Situatia "primei doze" administrate pe 6 februarie: 8.143 Moderna si 661 de la Pfizer. Peste 170 de reactii adverse la rapelul Pfizer

Potrivit informatiilor furnizate, 8.143 de persoane au primit prima doza de Moderna, iar 661 au fost vaccinati cu ser de la Pzifer. Rapelul a fost asigurat exclusiv din stocul Pfizer-BioNTech, 10.456 de romani fiind imunizati astazi complet.In ziua de vineri, 5 februarie, 8.501 persoane au primit prima doza de Moderna 840.812 doze de vaccin au fost administrate in Romania de la debutul campaniei, pe data de 27 decembrie. In total, 647.690 de persoane au fost imunizate, dintre care 454.568 cu prima doza, iar 193.122 cu ambele.O singura persoana vaccinata pana acum cu Moderna a reclamat o reactie adversa usoara. Pe de alta parte, 180 de oameni care au primit ser Pfizer s-au plans de reactii adverse - 10 de tip local, 170 de tip general. Sapte dintre aceste simptome sunt analizate de medici Astazi, 6 februarie, au intrat in Romania primele 81.600 de doze de vaccin AstraZeneca . Este al treilea producator de ser anti-COVID autorizat in UE.