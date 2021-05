Putin peste 55.000 de persoane vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Doar 23.000 s-au imunizat cu prima doza

Mai exact, 23.021 de oameni au primit prima doza, iar 34.694 au facut rapelul.In acelasi interval au fost administrate 37.969 de doze Pfizer, 6.149 de doze Moderna, 7.690 de doze AstraZeneca si 5.807 Johnson&Johnson.In plus, s-au raportat trei reactii adverse locale si 35 generale.In cursul zilei de duminica, 23 mai, situatia a fost aproximativ asemanatoare , in privinta cifrelor privitoare la imunizare. Cu o saptamana in urma, totusi, numarul zilnic al vaccinarilor depasea 80.000.