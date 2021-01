SONDAJ Cati romani declara ca se vor vaccina sigur anti-COVID. Procentul a crescut cu 5% comparativ cu noiembrie 2020

A crescut procentul romanilor care au declarat ca se vaccienaza

Iata principalele informatii obtinute in urma sondajului:

Conform sondajului, 40% dintre respondenti spun ca, "din informatiile pe care le au pana acum", "nu cred in eficienta vaccinurilor anti-COVID", dar peste o treime din respondenti spun ca sunt pro-vaccinare si ca se vor vaccina.Totodata, 71% din respondenti spun ca e un lucru bun ca se ocupa Armata de campania de vaccinare. Sondajul realizat de GSSC Avangarde a fost realizat in perioada 15 - 17 ianuarie prin telefon. Sondajul s-a realizat pe un esantion de 710 persoane si are o marja de eroare de +/- 3,5%.De remaracat ca un sondaj realizat in luna noiembrie 2020 arata ca 30% din persoanele chestionate erau pentru "ma voi vaccina cu siguranta".La intrebarea repetata in ianuarie 2021, 35% dintre intervievati au raspuns cu "DA".Foarte ingrijorat - 11%Ingrijorat - 48%Putin ingrijorat - 27%Deloc ingrijorat - 13%DA - 77%NU - 16%NS/NR - 7%NU - 79%DA - 17%NS/NR - 4%Cu siguranta DA - 35%Inca nu sunt decis - 27%Cu siguranta NU - 30% - 30%NS/NR - 8%Pro vaccinare - 37%Nu am o pozitionare exacta, nu sunt interesat - 27%Impotriva vaccinarii - 24%NS/NR - 12%Mai degraba DA - 37%Mai degraba NU - 39%NS/NR - 24%Bun - 71%Rau - 11%NS/NR - 18%Citeste si: