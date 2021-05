Statele Unite incep vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani: "Actiunea noastra permite protejarea unei populatii mai tinere"

Acesta este "un pas important in lupta impotriva pandemiei de COVID-19", a declarat Janet Woodcock, seful interimar al FDA, intr-un comunicat. "Actiunea noastra de astazi permite protejarea unei populatii mai tinere impotriva COVID-19", a adaugat ea.Vaccinul era autorizat pana acum in urgenta pentru persoanele cu varsta de 16 ani si peste. Pe viitor, poate fi administrat mai multor milioane de adolescenti, in doua injectii care contin aceeasi concentratie ca vaccinul pentru adulti."Parintii si tutorii pot fi siguri ca Agentia a efectuat o analiza riguroasa si detaliata a tuturor datelor disponibile", a declarat Janet Woodcock.Canada a devenit miercuri prima tara care a autorizat remediul pentru aceasta grupa de varsta. De asemenea, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) studiaza in prezent extinderea vaccinului Pfizer pentru adolescenti.Saptamana trecuta, presedintele Joe Biden a subliniat rolul crucial al vaccinarii tinerilor pentru continuarea campaniei de imunizare din SUA. Dupa anuntul autorizarii de catre FDA, "vom fi gata sa actionam imediat", a declarat el.Circa 20.000 de farmacii vor fi astfel in masura sa poata vaccina adolescentii in zilele urmatoare, iar doze vor fi trimise ulterior pediatrilor, a precizat liderul de la Casa Alba.In prezent sunt autorizate alte doua vaccinuri in Statele Unite, cele de la Moderna si Johnson & Johnson , ambele cu incepere de la 18 ani.