Studii noi privind eficienta oferita de vaccinurile anti-COVID-19. Cat timp ar dura protectia impotriva virusului

"Nu stim cu precizie, dar avem date referitoare la raspunsul imun care arata modul in care anticorpii se pastreaza pana cel putin 6 luni. Si pe baza modului in care acestia se reduc in timp, se poate deduce ca o protectie de pana la un an este absolut posibila", scrie La Stampa, care citeaza surse din interiorul EMA."Variabila privind durata protectiei este o combinatie a cantitatii de anticorpi, a memoriei imune, dar si a felului in care afecteaza variantele. Daca apar noi variante foarte indepartate de virusul de baza trebuie evident luate in considerare. Pana in prezent, mi se pare ca pot spune ca aceste vaccinuri au potentialul de a acoperi semnificativ variantele care circula si pe baza datelor preliminare, probabil ca vor fi eficiente cel putin un an", sustin aceleasi surse."Punand toate aceste informatii la un loc, vom intelege mai bine cand va fi momentul potrivit sa facem a treia doza", au mai spus sursele EMA.