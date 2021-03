Studiu britanic: Pacientii cu cancer, mai putin protejati dupa vaccinul anti-COVID-19

Studiul publicat de centrul de cercetare biomedicala Institutul Francis Crick din Londra si Universitatea King's College London arata ca cercetatorii au descoperit ca la trei saptamani dupa prima doza de vaccin nivelul de anticorpi era de 39% in cazul pacientilor cu tumori canceroase. In cazul pacientilor cu leucemie, nivelul de anticorpi era de 13% . Prin comparatie, persoanele fara cancer au avut niveluri de anticorpi de 97% la trei saptamani dupa prima doza de vaccin.Dupa cea de-a doua doza de vaccin, administrata la interval de trei saptamani, nivelurile de anticorpi ale pacientilor cu tumori canceroase au crescut la 95%. Cu toate acestea, in randul celor care au fost nevoiti sa astepte mai mult pentru a primi a doua doza, nu s-a observat nicio imbunatatire reala a protectiei. La cinci saptamani dupa prima doza, s-a constatat ca nivelul anticorpilor este de 43% la pacientii cu tumori canceroase, de 8% la cei cu leucemie si de 100% la persoanele fara cancer."Aceasta dovada a raspunsurilor la vaccin la pacientii cu cancer sugereaza ca un decalaj de 12 saptamani intre dozele de vaccin Pfizer-BioNTech ar putea lasa multi pacienti cu cancer vulnerabili la forme grave de COVID-19", au afirmat cercetatorii. Oficialii britanici din domeniul sanatatii administreaza in prezent populatiei a doua doza de vaccin la un interval de pana la 12 saptamani dupa prima doza. Dr. Sheeba Irshad, unul dintre cercetatorii care au participat la studiu, a cerut revizuirea urgenta a strategiei de vaccinare pentru grupurile vulnerabile.Studiul, care a implicat 205 participanti, nu a fost evaluat de alti oameni de stiinta in domeniu, insa este primul de acest gen realizat, au spus cercetatorii.