Studiu realizat in Mara Britanie: tratamentul cu anticorpi care reduce mortalitatea pacientilor cu COVID-19

Terapia, REGEN-COV, a primit o autorizatie de utilizare de urgenta pentru persoanele cu forme usoare pana la moderate de Covid-19 din Statele Unite, dar rezultatele studiului RECOVERY ofera cele mai clare dovezi ale eficacitatii sale in randul pacientilor spitalizati.S-a constatat ca terapia cu anticorpi a redus cu o cincime mortalitatea intr-un interval de 28 de zile a persoanelor internate in spital cu COVID-19 al caror sistem imunitar nu a produs un raspuns cu anticorpi, cunoscut sub numele de seronegativ.Rezultatul se traduce prin sase decese mai putine pentru fiecare 100 de pacienti seronegativi tratati cu acest tratament, au spus cercetatorii. Nu a existat un efect distinct al tratamentului asupra celor care au generat raspunsuri naturale de anticorpi."Oamenii au fost foarte, foarte sceptici, ca orice tratament impotriva acestui virus va functiona pana cand oamenii vor intra in spital", a declarat reporterilor Martin Landray, anchetatorul sef comun al procesului."Daca nu ati creat anticorpi proprii, chiar veti beneficia daca ii veti obtine", a spus el.Tratamentul a scurtat, de asemenea, spitalizarea celor care erau seronegativi si le-a redus propabilitatea de a avea nevoie de un ventilator mecanic, a spus Landray.Regeneron a afirmat anterior ca tratamentul sau a demonstrat ca este suficient de promitator la pacientii spitalizati pentru a justifica continuarea studiului.Aceste date ofera prima confirmare pe scara larga a acestei afirmatii.Au fost 9.785 de pacienti spitalizati cu Covid-19 care au fost alocati aleatoriu pentru a primi ingrijiri obisnuite plus terapia combinata cu anticorpi sau doar ingrijirea obisnuita, dintre care 30% au fost seronegativi.Studiul RECOVERY a aratat, de asemenea, ca dexametazona cu steroizi si medicamentul pentru artrita Actemra (tocilizumab) al companiei Roche reduc decesele la pacientii spitalizati.In timp ce aceste tratamente se concentreaza pe inflamatia cauzata de reactia la coronavirus, terapia Regeneron, care apartine unei clase de medicamente biotehnologice numite anticorpi monoclonali, imita anticorpii naturali pe care organismul ii produce pentru a combate infectia."Este pentru prima data cand avem unul care vizeaza de fapt virusul in sine", a spus Landray, adaugand ca acesta ar putea fi utilizat impreuna cu celelalte tratamente."Nu inseamna ca faci un lucru sau alt lucru. Aceste beneficii sunt aditive la acesti pacienti", a spus el.Alte companii au dezvoltat tratamente similare. Autorizatia de utilizare in caz de urgenta a SUA a fost acordata tratamentelor cu anticorpi dezvoltate de Eli Lilly, precum si de Vir Biotechnology cu GlaxoSmithKline.Ambele sunt aprobate pentru utilizare in cazuri usoare pana la moderate.Marti, AstraZeneca a declarat ca terapia sa cu anticorpi nu a demonstrat nicio dovada a protejarii oamenilor impotriva dezvoltarii bolii dupa expunere, desi sunt in curs de desfasurare alte studii ale cocktail-ului sau ca preventie sau tratament.Landray a spus ca rezultatele studiului RECOVERY ar trebui sa ofere dezvoltatorilor de alte terapii cu anticorpi monoclonali optimismul ca pot fi utilizate si la unii pacienti spitalizati.