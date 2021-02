Ce se intampla daca sunt combinate vaccinurile Pfizer si Oxford. Studiul lansat de cercetatorii britanici

"E posibil ca raspunsul sa fie mai bun"

Citeste si:

Universitatea Oxford a anuntat joi ca lanseaza un studiu pentru a stabili daca o combinatie de doua doze de vaccinuri diferite la acelasi pacient ramane eficienta pentru a proteja populatia impotriva coronavirusului, noteaza AFP "Daca aratam ca aceste vaccinuri pot fi utilizate in mod interschimbabil, va creste considerabil flexibilitatea distribuirii lor", a subliniat profesorul Matthew Snape, cercetator la Oxford insarcinat cu aceste teste, intr-un comunicat.Acest studiu, prezentat ca o premiera mondiala, va implica 820 de voluntari in varsta de peste 50 de ani si se va concentra pe combinarea celor doua vaccinuri utilizate in prezent pe teritoriul britanic, cel al aliantei Pfizer/BioNTech si cel de la AstraZeneca/Oxford El va evalua, de asemenea, eficienta protectiei in functie de distanta dintre cele doua injectii, testand un interval de patru saptamani, apropiat de cel recomandat initial, si un interval de 12 saptamani retinut de autoritatile britanice pentru a vaccina mai multe persoane.Tara din Europa cea mai afectata de pandemie cu peste 108.000 de decese, Regatul Unit a facut din vaccinare o cauza nationala pentru a iesi din criza sanitara, in fata unei mutatii mai contagioase care a obligat-o sa impuna la inceputul lui ianuarie al treilea lockdown.Director medical adjunct pentru Anglia, Jonathan Van-Tam, a subliniat interesul de a "dispune de date care sa sprijine un program de vaccinare mai suplu", in special din cauza "constrangerile legate de oferta"."Este chiar posibil ca prin combinarea vaccinurilor raspunsul imunitar sa fie mai bun, cu niveluri mai ridicate de anticorpi si care sa dureze mai mult", a afirmat el.Prima tara occidentala care si-a inceput campania, Regatul Unit a vaccinat pana acum peste 10 milioane de persoane si are ca tinta 15 milioane de persoane pana la jumatatea lunii februarie, incluzandu-i pe cei in varsta de peste 70 de ani, ingrijitori si persoanele cu risc ridicat.