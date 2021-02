Studiu de amploare despre vaccinurile anti-COVID de la Pfizer si Moderna: 66 cazuri de soc anafilactic la 18 milioane de doze administrate si zero decese

Primul studiu referitor la eficienta vaccinului anti-COVID in Romania

"In perioada 14 decembrie 2020 pana la 18 ianuarie 2021, un total de 9.943.247 doze de vaccin Pfizer-BioNTech si 7.581.429 doze de vaccin Moderna au fost raportate administrate in SUA (date nepublicate CDC, februarie 2021). CDC a identificat 66 de rapoarte de caz primite de VAERS care indeplineau criteriile de definire a cazurilor Brighton Collaboration pentru anafilaxie (nivelurile 1, 2 sau 3): 47 dupa vaccinul Pfizer-BioNTech, pentru o rata de raportare de 4,7 cazuri / milion de doze administrate si 19 dupa vaccinul Moderna, pentru o rata de raportare de 2,5 cazuri / milion de doze administrate. Cazurile au aparut dupa primirea dozelor din mai multe loturi de vaccin", se arata in studiul publicat vineri. "In 61 (92%) din cazurile de anafilaxie, pacientii au primit epinefrina ca parte a tratamentului de urgenta. Toate cele 66 de persoane au fost tratate in medii de ingrijire a sanatatii; 34 (52%) au fost tratati intr-o sectie de urgenta si 32 (48%) au fost spitalizati (inclusiv 18 in terapie intensiva, dintre care 7 au necesitat intubatie endotraheala). Dupa cum a fost determinat de revizuirea dosarului medical si de urmarirea tratamentului cu unitatile de sanatate si clinicieni, din cei 7 pacienti care au necesitat intubatie endotraheala, timpul mediu pana la debutul simptomului a fost de 6 minute (interval, < 1-45 minute), cu toti cu exceptia unui pacient avand debut in 11 minute. Toti 7 dintre cei intubati au primit epinefrina, 6 au primit corticosteroizi si 5 au primit antihistaminice; angioedem facial, limbatic sau laringian a fost prezent la 4 dintre acesti pacienti; iar spitalizarea a variat de la 1 la 3 zile. Saizeci si unu de persoane (92%) cu informatii de urmarire disponibile se stie ca au fost eliberate din ingrijire sau s-au recuperat in momentul raportarii catre VAERS. Nu s-au raportat decese cauzate de anafilaxie dupa vaccinarea cu ambele produse", mai arata articolul citat.Printre rezultatele obtinute s-a observat ca la persoanele care au trecut prin infectie, dupa vaccinare, numarul anticorpilor a fost mult mai ridicat.Doar 3 dintre cei 179 de oameni vaccinati n-au dezvoltat raspuns imun, ceea ce reprezinta un procent de 1,67%. Practic, vaccinul a fost eficient in peste 98% dintre cazurile analizate."In aceasta prima etapa a studiului, derulat de divizia de cercetare MedLife, a fost analizat un esantion de 179 de persoane, personal medical si auxilar, cu varste cuprinse intre 24-79 ani, carora le-au fost recoltate probe biologice in vederea detectarii anticorpilor SARS-CoV-2 IgG anti-nucleocapsida pe Abbott Alinity si anticorpilor SARS-CoV-2 IgG anti-spike pe Liason Diasorin dupa prima doza de vaccin, respectiv dupa cea de-a doua doza.