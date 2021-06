Cercetatorii britanici au combinat vaccinurile Pfizer si AstraZeneca si au obtinut o imunitate mai mare decat prin folosirea unui singur tip de vaccin

Cercetatorii care au desfasurat studiul Com-COV - care a analizat fezabilitatea utilizarii unui vaccin diferit pentru vaccinarea initiala si pentru vaccinarea de rapel - au descoperit ca dozele alternative ale celor doua vaccinuri au generat o imunitate puternica. Cu toate acestea, studiul a constatat ca raspunsurile imune difera in functie de ordinea de imunizare, vaccinul Oxford-AstraZeneca urmat de vaccinul Pfizer-BioNTech generand un raspuns imun mai bun fata de varianta inversa.Dozele vaccinurilor au fost administrate la patru saptamani distanta, urmand ca in curand sa fie disponibile date pentru un interval intre doze de 12 saptamani, au spus cercetatorii dupa ce au publicat luni descoperirile lor, pe serverul Lancet.Ambele programe "mixte "(vaccin Pfizer-BioNTech urmat de Oxford-AstraZeneca si Oxford-AstraZeneca urmat de Pfizer-BioNTech) au indus concentratii mari de anticorpi impotriva proteinei IgG cu tepi a SARS-CoV2, atunci cand dozele au fost administrate la patru saptamani distanta", au remarcat cercetatorii."Aceasta inseamna ca toate programele posibile de vaccinare care implica vaccinurile Oxford-AstraZeneca si Pfizer-BioNTech ar putea fi utilizate impotriva Covid-19", arata studiul.Descoperirile ar putea adauga o flexibilitate atat de necesara programelor de vaccinare din intreaga lume, potrivit Matthew Snape, profesor asociat in pediatrie si vaccinologie la Universitatea din Oxford si investigator sef al studiului.Studiul Com-COV a evaluat combinatiile "mix and match" (amesteca si potriveste) ale vaccinurilor Oxford si Pfizer, pentru a vedea in ce masura aceste vaccinuri pot fi utilizate in mod interschimbabil, permitand o posibila flexibilitate in Marea Britanie si lansarea globala a vaccinurilor."Rezultatele arata ca, atunci cand sunt administrate la un interval de patru saptamani, ambele programe mixte induc un raspuns imun care este peste pragul stabilit de programul standard al vaccinului Oxford / AstraZeneca. Cercetatorii au observat ca ambele programe mixte au indus anticorpi mai mari decat programul "standard" cu doua doze Oxford-AstraZeneca.In prezent, se recomanda administrarea celor doua doze necesare pentru vaccinul AstraZeneca la 8-12 saptamani. Studiile clinice anterioare au constatat ca diferenta mai mare dintre doze a crescut eficacitatea vaccinului AstraZeneca-Oxford, la 82,4%, impotriva infectiei simptomatice Covid-19.Cel mai mare raspuns cu anticorpi in noul studiu a fost observat dupa programul cu doua doze Pfizer-BioNTech, iar cel mai mare raspuns cu celule T a fost cu o singura doza de vaccin al Oxford-AstraZeneca, urmata de o doza de vaccin Pfizer-BioNTech, au mentionat cercetatorii, fara a oferi detalii suplimentare.Vaccinurile pentru Covid-19 autorizate in prezent in Marea Britanie si SUA stimuleaza sistemul nostru imunitar sa genereze anticorpi pentru a ne proteja de infectii. Anticorpii sunt produsi de globule albe specializate numite limfocite B sau celule B. Intre timp, celulele T reprezinta un al doilea tip de celule albe din sange care joaca, de asemenea, un rol important in sistemul nostru imunitar. Celulele T pot ataca ambele celule care au fost infectate cu un agent patogen sau virus, cum ar fi Covid, si, de asemenea, pot ajuta celulele B sa produca anticorpi.Aceste rezultate sunt un ghid nepretuit pentru utilizarea schemelor de dozare mixta, cu toate acestea intervalul de patru saptamani studiat aici este mai scurt decat programul de opt pana la 12 saptamani cel mai frecvent utilizat pentru vaccinul Oxford-AstraZeneca. Se stie ca acest interval mai lung are ca rezultat un raspuns imunitar mai bun, iar rezultatele pentru un interval de 12 saptamani vor fi disponibile in scurt timp ", a adaugat Snape.Programul de vaccinare al Regatului Unit a fost apreciat pentru viteza sa. Marea Britanie a autorizat si a lansat rapid vaccinuri, oferind tuturor persoanelor cu varsta peste 18 ani prima doza de vaccin, iar celorlalti oameni a doua doza. Pana in prezent, 84,1% din toti adultii din Marea Britanie au primit o prima doza si 61,6% doua doze de vaccin Covid, arata datele guvernamentale.Avand in vedere accesul facil al Regatului Unit la vaccinurile pentru Covid (a comandat 397 de milioane de doze de vaccin de la sase dezvoltatori de vaccinuri separate), nu exista in prezent planuri de modificare a programului de administrare a dozelor oferite oamenilor, a afirmat intr-un comunicat adjunctul medicului sef adjunct din Anglia, profesorul Jonathan Van-Tam.