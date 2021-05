Vaccinurile de la Pfizer si AstraZeneca, eficiente impotriva tulpinei indiene a coronavirusului. Studiul complex realizat in Anglia

Studiului PHE, realizat intre 5 aprilie si 16 mai, arata ca vaccinul Pfizer a fost eficient 88% impotriva bolii simptomatice a variantei indiene la doua saptamani dupa a doua doza, comparativ cu 93% eficienta contra variantei engleze.In aceeasi perioada, serul AstraZeneca a fost eficient 60%, comparativ cu 66% contra variantei engleze care a fost detectata in Kent.Ministrul sanatatii, Matt Hancock, a laudat rezultatele, pe care le-a descris drept "inovatoare", intr-un moment in care guvernul se bazeaza pe campania sa de vaccinare pentru a se proteja de un focar al variantei indiene care pune in pericol continuarea planului sau de relaxare a restrictiilor.Pentru a opri raspandirea acestei variante B.1.617.2, care risca sa devina "dominanta" potrivit autoritatilor sanitare, intervalul dintre doua doze de vaccin (pana la trei luni) a fost redus la opt saptamani pentru persoanele de peste 50 de ani si cele mai vulnerabile, iar testarea fost intensificata in zonele afectate (in special nord-vestul Angliei si unele zone din Londra).Cele doua vaccinuri studiate sunt eficiente 33% impotriva bolii simptomatice cauzate de varianta indiana la trei saptamani dupa injectarea primei doze, comparativ cu aproximativ 50% impotriva variantei Kent, potrivit PHE.Genomul coronavirusului a fost secventiat pentru 12.675 de cazuri incluse in acest studiu, dintre care 1.054 au fost variante indiene.Potrivit datelor PHE, cel putin 2.889 de cazuri ale variantei indiene au fost inregistrate in Anglia intre 1 februarie si 18 mai. Dintre acestea, 104 cazuri au dus la o vizita la urgenta, 31 au necesitat spitalizare si sase au dus la deces."Doua doze din oricare vaccin ofera niveluri ridicate de protectie impotriva bolii simptomatice a variantei B.1.617.2", a indicat Mary Ramsay, manager imunizare la PHE. "Ne asteptam ca vaccinurile sa fie si mai eficiente in prevenirea spitalizarilor si deceselor", a adaugat ea.In Marea Britanie, tara cea mai indoliata din Europa de coronavirus cu peste 127.000 de morti, mai mult de 70% dintre adulti au primit o prima doza de vaccin impotriva COVID-19 si peste 40% au primit doua doze.