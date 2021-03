SUA vor 100 de miloane de doze suplimentare de vaccin Johnson&Johnson

Presedintele Joe Biden urmeaza sa se adreseze pe aceasta tema in timpul unei intalniri, dupa-amiaza, cu responsabili ai Johnson&Johnson si ai unui alt grup american, Merck, care au anuntat saptamana trecuta ca au incheiat un acord pentru a produce acest vaccin."Presedintele va anunta ca cere echipelor HHS (Ministerul Sanatatii, n.red.) sa procure 100 de milioane de doze suplimentare de vaccin Johnson&Johnson", a declarat oficialitatea citata, sub rezerva anonimatului.Statele Unite au plasat deja suficiente comenzi pentru a primi pana la sfarsitul lunii mai doze de vaccin pentru a-i imuniza pe toti adultii americani.Johnson&Johnson, al carui vaccin, care se administreaza intr-o singura doza, a fost autorizat la sfarsitul lunii februarie in regim de urgenta de catre autoritatile sanitare americane, s-a angajat deja sa livreze 100 de milioane de doze catre SUA.Aceasta comanda suplimentara ar putea permite compensarea eventualelor probleme de productie ale celorlalte doua vaccinuri autorizate in tara, cele produse de Pfizer/BioNTech si de Moderna, carora guvernul american le-a comandat cate 300 de milioane de doze. Aceste ultime doua vaccinuri se administreaza in doua doze pe persoana.