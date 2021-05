Unor infractori din Statele Unite li se reduce pedeapsa la jumatate daca se vaccineaza contra COVID-19

Totusi, decizia apartine fiecarui judecator in parte."Fiecare judecator poate reduce orele in folosul comunitatii daca condamnatul dovedeste ca s-a vaccinat contra COVID-19. Numarul de ore reduse poate varia de la un judecator la altul", a declarat Jason Stephenson, administratorul Curtii de Justitie, potrivit gainesvilletimes.com Acesta a adaugat ca ideea a fost discutata in martie si ca primele cereri au fost depuse in aprilie. A existat un caz in luna aprilie cand un condamnat la 80 de ore de munca in folosul comunitatii a primit doar 40, cu conditia sa dovedeasca ca s-a vaccinat contra COVID-19 in decurs de trei luni.Optiunea este voluntara si nu exista consecinte sau sanctiuni in cazul celor care refuza varianta vaccinarii.