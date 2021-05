Statele Unite, in favoarea suspendarii brevetelor de inventie pentru vaccinurile anti-COVID. Seful OMS a salutat "decizia istorica" a SUA

Reactia industriei pharma

"Felicit Statele Unite pentru aceasta decizie istorica in favoarea echitatii in vaccinare, acordand prioritate bunastarii tuturor persoanelor de pretutindeni in acest moment crucial. Acum, sa mergem cu totii rapid inainte, solidar, pentru a ne baza pe ingeniozitatea si angajamentul oamenilor de stiinta care au produs vaccinurile COVID19 care salveaza vietile", a scris pe Twitter directorul general al OMS.Statele Unite au anuntat miercuri ca sunt in favoarea ridicarii brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19, un gest semnificativ intr-un moment in care tarile sarace duc o grava lipsa de doze pretioase, singura arma impotriva pandemiei care isi continua ravagiile."Este o criza sanitara globala, iar circumstantele extraordinare ale pandemiei de COVID-19 indeamna la masuri extraordinare", a declarat reprezentanta americana pentru comert, Katherine Tai."Administratia crede cu fermitatea in protectia proprietatii intelectuale, dar, pentru a pune capat acestei pandemii, sustine ridicarea acestei protectii pentru vaccinurile impotriva COVID-19", a motivat ea, adaugand ca Washingtonul participa "activ" la negocierile desfasurate la Organizatia Mondiala a Comertului pentru a permite ridicarea acestor brevete.Deocamdata, falia se adanceste intre tarile defavorizate aflate in urma si tarile bogate, unde campaniile de vaccinare - care vor fi extinse in curand in Statele Unite la adolescenti si in Canada la copiii de la 12 ani - permit ridicarea treptata a restrictiilor sanitare.Indemnati de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa-si manifeste solidaritatea in acest domeniu, membrii G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Germania, Franta, Marea Britanie, Italia) au discutat miercuri la Londra despre modalitatile de a creste asistenta lor financiara sau de a imparti dozele lor excedentare pentru a veni in ajutorul tarilor sarace.Decizia Statelor Unite de a sprijini suspendarea temporara a brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19 "este dezamagitoare", a declarat miercuri Federatia Internationala a Industriei si Asociatiilor Farmaceutice (IFPMA) intr-un comunicat, noteaza AFP."Suntem pe deplin in faza cu obiectivul ca vaccinurile anti-COVID 19 sa fie distribuite rapid si echitabil in intreaga lume. Dar, asa cum am continuat sa spunem, o suspendare este raspunsul simplu, dar fals la o problema complexa", a adaugat comunicatul lobby-ului farmaceutic."Suspendarea brevetelor nu va mari productia si nici nu va oferi solutiile practice de care avem nevoie pentru a combate aceasta criza sanitara mondiala", a afirmat IFPMA.Acest organism lupta de la inceput impotriva proiectului de suspendare prezentat la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) de India si Africa de Sud si sprijinit ulterior de numeroase tari si organizatii neguvernamentale.IFPMA a afirmat ca aceasta suspendare ar putea, in schimb, "provoca perturbari, distragand in loc sa abordeze provocarile reale de a putea creste productia si distributia de vaccinuri anti-COVID-19 in intreaga lume, si anume eliminarea barierelor comerciale, rezolvarea problemelor de blocaj si a penuriei de materii prime si de ingrediente in lanturile de aprovizionare si disponibilitatea tarilor bogate de a incepe sa isi imparta dozele cu tarile sarace".