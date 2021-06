Bilantul vaccinarii adolescentilor: "Parintii care si-au dat acordul pentru imunizarea copiilor sunt dintre cei responsabili"

Sensibilitati dupa un an de pandemie

Vaccinarea copiilor - cheia acestei pandemii

Programarea, prin contul parintilor

Spre exemplu, intr-o saptamana, s-au imunizat 8.500 de adolescenti la nivel national, conform cifrelor Centrului National de Coordonare a Vaccinarii anti-COVID. Sunt mai multe cauze pentru care adolescentii nu se inghesuie la vaccinare. Cererea nu e foarte mare . Parintii sunt foarte reticenti cand e vorba de copii, ii influenteaza foarte mult media. In plus, varsta adolescentei e o varsta la care au de facut si alte vaccinuri. Cert este ca foarte putini sunt cei care se vaccineaza si au curaj. Parintii care si-au dat acordul pentru imunizarea copiilor sunt dintre cei care au fost responsabili si cu ei, si cu familiile lor", a explicat pentru Ziare.com medicul Sandra Alexiu, sefa Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti -Ilfov.Potrivit acesteia, un alt motiv pentru care adolescentii nu sunt imunizati anti COVID-19 in masura in care se doreste il reprezinta perioada examenelor nationale precum si vacanta de vara."E relaxare, au gandul la vacante. De asemenea, noi nu am avut cazuri foarte multe la copii care sa sensibilizeze opinia publica. Una dintre sensibilitatile acestor copii dupa un an de pandemie este ca unii dintre ei sunt stresati ca isi pot imbolnavi bunicii. Copiii au foarte multe sensibilitati", a completat medicul Sandra Alexiu.In prezent, Moderna se pregateste sa scoata vaccinul pana la 12 ani, Pfizer s-a dus cu vaccinul spre 5 ani, iar vaccinul chinezesc e la 6 luni. Vaccinarea copiilor constituie cheia acestei epidemii. Daca vom reusi sa avem o acoperire vaccinala la aceasta categorie de varsta, probabil ca ei nu vor mai deveni carausi ai virusului si, in acelasi timp, se vor putea intoarce in siguranta la scoala. Cea mai mare tragedie care se intampla in acest moment, pe langa ce vedem zilnic, este reprezentata de aceasta problema legata de educatie - participarea copiilor la scoala - care atrage foarte multe consecinte. Vorbim atat consecinte de ordin psihic cat si de consecinte legate de calitatea educatiei", a declarat si medicul de familie Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF).Desi specialistii admit ca e important sa ii vaccinezi pe copii, ei sustin ca e esential sa fie imunizati si profesorii, astfel incat scoala sa reinceapa in siguranta in toamna, in contextul unui potential val 4 al pandemiei, mai agresiv decat cele precedente.Din 1 iunie, platforma de programare a fost optimizata si permite programarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, prin contul parintilor. Schema de vaccinare si modalitatile de programare sunt la fel ca la populatia adulta.Este obligatorie acordarea consimtamantului informat de catre parinti sau de catre tutorele legal al copilului. Vaccinul folosit pentru imunizarea copiilor cu varsta de 12 ani si peste este cel produs de Pfizer-BioNTech (Comirnaty).