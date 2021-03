Hong Kong suspenda vaccinarea cu Pfizer. Motivul invocat de autoritati

Suspendarea survine in contextul in care centrul financiar asiatic se confrunta cu o acceptare destul de scazuta a vaccinurilor, din cauza increderii reduse in vaccinul chinezesc Sinovac si a temerii de reactii adverse."Din precautie, vaccinarea trebuie suspendata imediat pe perioada investigatiei", a transmis guvernul local intr-un comunicat, cu referire la vaccinul de la Pfizer/BioNTech.Hong Kong a inceput vaccinarea locuitorilor sai cu serul chinezesc Sinovac in februarie si cu cel de la Pfizer/BioNTech in martie.Din cifrele guvernamentale reiese ca acesta este preferat de rezidenti, inregistrand de doua ori mai multe programari decat Sinovac in ultima saptamana.Intr-un comunicat emis marti, guvernul a precizat ca a primit o notificare de la compania Fosun Industrial (Hong Kong), distribuitorul vaccinului Pfizer/BioNTech in Hong Kong si Macau, conform careia au fost descoperite defecte de ambalare intr-un lot de vaccinuri, legate de inchiderea flacoanelor."BioNTech si Fosun Pharma nu au identificat niciun motiv de a crede ca siguranta produsului este la risc", a afirmat guvernul.Cu toate acestea, inocularile cu cele doua loturi de vaccin Pfizer/BioNTech procurate de Hong Kong au fost suspendate si toate centrele comunitare de vaccinare au fost oprite sa mai utilizeze acest ser pana la noi ordine, au indicat autoritatile.Aceeasi decizie a fost luata miercuri si in Macau.Compania mama a Fosun, Shanghai Fosun Pharmaceutical, a anuntat ca desfasoara o ancheta impreuna cu BioNTech.Intr-un incident separat, guvernul din Hong Kong a anuntat ca a inchis o clinica privata care administra vaccinuri anti-COVID-19, dupa ce un medic "a incalcat un acord" din cadrul programului oficial de vaccinare.