Povestea tinerei care a parcurs 1.624 de kilometri pentru a se vaccina: "Am aproape 18 ani si cred in stiinta"

Fata a primit vaccinul Pfizer, fiind singurul pe care il pot face si persoanele minore, dar spune ca ar fi acceptat sa fie imunizata cu orice ser."Da, locuiesc in Ilfov si am fost pana in Iasi (comuna Belcesti) sa ma vaccinez. Acolo am gasit loc in martie. De ce? Am aproape 18 ani si cred in stiinta. Cred in SARS-CoV-2. Cred in acest virus parsiv.Am parcurs, impreuna cu parintii 406 km dus, 406 km intors, de doua ori. 1624 km pentru a ma vaccina. Nu a contat, pentru ca mi-am dorit din tot sufletul acest vaccin.M-am vaccinat pentru mine, pentru noi, chiar si pentru antivaxeri . Daca noi nu incercam sa oprim aceasta pandemie, cine o mai face?Pe 10 aprilie (am aflat recent de existenta acestui grup) mi-am facut rapelul cu vaccinul Pfizer-BioNTech. Am sub 18 ani, deci doar asta aveam voie.Mi-as fi facut orice vaccin, cel mai bun vaccin este cel din bratul tau", a scris Stefania Ioana Marinescu.