Tara din Europa care pregateste un "pasaport de vaccinare". Documentul de libera calatorie este destinat cetatenilor imunizati anti-COVID-19

"Este de asteptat sa poata exista cerinte din partea altor tari sa fie prezentate la intrarea pe teritoriul lor documente privind vaccinarea. Se poate folosi aici un pasaport de vaccinare danez", a indicat Ministerul danez al Sanatatii intr-un comunicat.Acest "pasaport" ar putea fi lansat in primele luni ale acestui an, urmand sa fie accesat prin intermediul site-ului danez pentru sanatate publica, a mentionat ministerul.Nu este clar daca va fi disponibil si printr-o aplicatie, adauga Reuters.Ministerul danez al Sanatatii a subliniat necesitatea de a aprofunda cercetarile cu privire la faptul daca persoanele care au fost vaccinate mai pot transmite virusul si cat dureaza actiunea acestor vaccinuri, inainte sa fie necesara o noua doza.Anul trecut, Estonia a afirmat ca testeaza un "pasaport digital de imunitate" pentru a-i depista pe cei care s-au recuperat dupa infectarea cu noul coronavirus si au dobandit o oarecare imunitate, desi se mentin intrebari in legatura cu perioada in care acestia ar putea ramane protejati.Danemarca a inceput administrarea vaccinului anti-COVID-19 la sfarsitul lui decembrie cu varstnicii si personalul din sanatate si a vaccinat pana acum circa 1% din populatie, ceea ce o situeaza inaintea majoritatii statelor europene.Vineri urma sa se incheie vaccinarea in cele circa 900 de camine de varstnici din tara.Anul trecut, Organizatia Mondiala a Sanatatii a indicat ca lucreaza la un certificat de vaccinare electronic, un asa-zis smart-card galben, o versiune digitala a carnetelor de vaccinare de culoare galbena folosite in mai multe tari.In noiembrie, compania aeriana australiana Qantas a comunicat ca va insista in viitor ca pasagerii sa se vaccineze anti-COVID-19 inainte de a se imbarca in cursele sale.