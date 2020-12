De ce nu se pot implanta cipuri prin vaccinul anti-COVID. Inginer: "Nici macar 5G-ul sau orice altceva nu poate transmite atatea date cat sa reusim sa alteram gandurile"

Vlad Furtuna spune ca nu avem motive de ingrijorare pentru ca procedeul de producere a unor cipuri atat de mici incat sa poata fi implantate printr-un vaccin ar fi aproape imposibil de realizat. Si chiar daca ar putea fi realizat, acesta ar fi nefunctional, avand in vedere tehnologia actuala."Desi probabil acest text n-o sa ajunga la cine trebuie, aici sunt principalele motive pentru care nimeni nu te va putea cipa. Sunt inginer electronist cu vreo 7 ani experienta in software si hardware (insemnand chiar mult lucru cu cipuri).Ce ne lipseste din punct de vedere tehnologic, in momentul de fata:Un cip are nevoie de foarte multi tranzistori (putem pune undeva pe la 170 de milioane de tranzistori pe un milimetru patrat). Pare mult, insa e nevoie de miliarde pentru calcule relevante. Un cip cu 100/100 microni (cat sa incapa printr-un ac de seringa) -> adica 17 milioane de tranzistori cu tehnologia actuala nu poate sa faca nimic. De ce? Pentru control neuronal sau al oricaror alte procese avem nevoie de putere mare de calcul si de conexiuni fizice cu neuronii. Un cip asa mic nu poate sa le faca pe toate.Corpul uman este un mediu neprietenos cu orice corp strain. Atunci cand iti intra o aschie in deget si nu o poti scoate, corpul tau va face tot ce ii sta in putinta sa scoata obiectul strain din organism. La fel s-ar intampla si cu orice cip din siliciu. Ar fi nevoie de un invelis de titan (un material cu care e oribil de greu de lucrat si foarte scump).Corpul uman contine multa apa, iar daca vreodata ti-ai turnat apa pe telefon o sa intelegi de ce nu prea e posibil sa functioneze cipul in sange/muschi/creier, medii care contin putin cam multa apa pentru orice cip.. Presupunem ca trecem celelalte bariere si ajungem in creier cu cipul. Daca v-ati curentat vreodata, sigur ati simtit ca muschii vi s-au incordat puternic. Neuronii trimit semnale electrice catre muschi atunci cand vrei sa te misti sau ai un gand. Orice proces neuronal presupune electricitate. E imposibil sa stimulezi creierul fara a sti unde sa te inserezi. Un cip nu poate singur sa navigheze prin organism si nu poate transmite semnale valide catre neuroni.Orice cip are nevoie de comunicatie cu mediul extern (mai ales daca vrea sa faca operatii complexe). Nu putem pune in cip o antena destul de eficienta cat sa prinda semnale din interiorul corpului uman, iar cipul ar trebui sa poata sa primeasca instructiuni prin tehnologie wireless. Nici macar 5G-ul sau orice altceva nu poate transmite atatea date cat sa reusim sa alteram gandurile sau sa facem un om sa isi miste un deget involuntar, din cauza ca ar trebui sa ne adaptam la fiecare individ.Cipurile au nevoie de mult curent pentru orice fel de calcul. Fiecare calcul este tradus de catre procesor in schimbari de stari in a tranzistorilor interni. Fiecare schimbare are nevoie de curent electric. Pentru calcule complexe sau control neuronal e nevoie de mult prea multa energie electrica. Cipul sau cipurile au nevoie sa fie alimentate continuu pentru orice operatie. E imposibil sa alimentam wireless orice fel de dispozitiv pe o raza lunga (mai mult de 15 centimetri) prin aer, daramite prin corpul uman, pereti sau fel si fel de medii.Desi tehnologia a avansat, va mai dura cel putin cateva sute de ani pana vom putea rezolva problemele antementionate, doar din punct de vedere technologic. Pana atunci, vom reusi sa controlam fara probleme proteze robotizate, spre exemplu", a scris inginerul pe pagina sa de Facebook Citeste si: