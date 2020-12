DSP-urile transmit informatiile finale despre centrele de vaccinare. Este termenul limita

Acest termen a fost stabilit in sedinta Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID -19, desfasurata marti, 8 decembrie."Asteptam finalizarea propunerilor pentru organizarea centrelor de vaccinare, atat cele din unitatile de vaccinare, cat si cele din alte spatii identificate. Trebuie sa colaborati la nivel local cu reprezentantii prefecturilor si cei ai comitetele judetene de urgenta care va vor acorda tot sprijinul", a declarat Nelu Tataru , ministrul Sanatatii.Pana in acest moment au fost identificate 302 centre de vaccinare in unitati sanitare pentru demararea imunizarii personalului medical si 597 centre, in alte spatii, in afara unitatilor sanitare pentru etapele de vaccinare II si III, conform Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19. In total urmeaza a fi infiintate, conform datelor actuale, cca 900 de centre, urmand ca, in cursul acestei saptamani, sa se definitiveze numarul acestora la nivel national.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.Citeste si: