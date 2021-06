Grecia ofera cate 150 de euro tinerilor care se vaccineaza. Campanie agresiva de imunizare inaintea sezonului concediilor

Grecia a traversat destul de bine primul val al epidemiei, dar a fost nevoita sa impuna un al doilea lockdown in noiembrie pentru a face fata unei cresteri a numarului de infectari care a coplesit sistemul public de sanatate.Pe fondul scaderii infectarilor, guvernul a pus capat obligativitatii mastilor in aer liber saptamana trecuta. Incepand de luni, grecii vaccinati cu schema completa pot de asemenea sa mearga la munca sau la salile de sport fara a mai avea nevoie sa se autotesteze.Cu toate acestea, in conditiile unei rate de vaccinare completa de circa 33% din cei 11 milioane de locuitori si ale ingrijorarilor legate de varianta Delta a coronavirusului, guvernul analizeaza noi stimulente pentru a accelera vaccinarea.'Odata cu prima doza de vaccin, (tinerii) vor primi un card preplatit in valoare de 150 de euro', a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis intr-o sedinta de guvern, prezentand acest stimulent. 'Este o datorie catre tineri, un cadou din recunostinta', dar si o invitatie de revenire la normalitate, a explicat el.Potrivit guvernului, in jur de 940.000 de tineri greci intre 18 si 25 de ani care au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19 sau vor face acest lucru pana la finalul anului vor fi eligibili pentru a primi bonusul financiar, sau asa-numitul 'pasaport de libertate'.Tinerii vor putea folosi acesti bani incepand din 15 iulie pentru turism si evenimente culturale.In plus, ei vor primi internet gratuit pe telefoanele mobile toata luna august.Grecia a raportat pana acum 420.905 de cazuri de infectare cu coronavirus si 12.664 de decese asociate de la debutul pandemiei.