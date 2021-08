Tombola vaccinaților, bonuri de masă sau vaccinare la domiciliu. Planul Ministerului Sănătății pentru stimularea campaniei de vaccinare

“Noi am venit cu propuneri pe care le-am înaintat Guvernului, propuneri care au fost discutate cu Comitetul Naţional pentru Coordonarea Activităţilor de Vaccinare. În acest moment, pe lângă acţiunile pe care le-a pregătit Ministerul Sănătăţii legate de oferirea posibilităţii de vaccinare în ambulatorii, în sensul acesta avem pregătită o Ordonanţă de Urgenţă care probabil că va fi promovată în săptămânile următoare, şi la domiciliul pacientului de către medicul de familie, am venit, de asemenea, cu propuneri de recompensă pentru cei care se vaccinează de acum înainte, dar şi anumite măsuri care să recompenseze şi pe cei vaccinaţi anterior şi pe cei care doresc să se vaccineze de acum înainte.Deocamdată, avem în lucru o propunere pentru acordarea unor bonuri de masă, pentru cei care se vor vaccina de acum înainte, şi suntem în discuţii, încă nu avem o formă finală, a unor loterii la care să participe toate persoanele vaccinate care doresc acest lucru.Cam acestea sunt măsurile pe care le avem agreate în acest moment, urmând să vedem dacă considerăm oportun, fie ca ele să fie extinse, dacă sunt de succes, fie să fie înlocuite cu alte măsuri dacă se consideră necesare.În momentul acesta, loteria este încă la stadiul de discuţii, vom veni cu mai multe propuneri, vedem care sunt cele mai uşor de operaţionalizat şi acceptat de Guvern şi acelea vor fi implementate”, a declarat Ministrul Sănătăţii pentru News.ro.Ioana Mihăilă a explicat și cum este pregătit sistemul sanitar pentru întâmpinarea valului 4 al pandemiei.“Pregătirea aceasta pentru valul 4 ar putea să nu fie foarte acută, dacă ne-am vaccina, şi atunci cred că primul lucru atunci când vorbim de valul 4 este să spunem, din nou, că persoanele vaccinate au risc foarte redus de a suferi forme severe de infecţie, inclusiv cu tulpina Delta, aşa încât să necesite internare în spital , şi atunci acesta este principalul mesaj de transmis, că încă, individual, fiecare dintre noi are timp să se pregătească pentru valul 4 şi pentru a evita consecinţele valului 4, vaccinându-ne.Dacă ne referim la cum este pregătit sistemul sanitar, pentru primirea pacienţilor care necesită internare, încă de la început, din primăvară, atunci când am modificat fluxurile din spitale aşa încât să permitem accesul câtor mai mulţi pacienţi cu afecţiuni non-COVID, am cerut spitalelor şi direcţiilor de sănătate publică un plan de reorganizare, în caz de creştere a numărului de cazuri, aşa încât spitalele să poată să revină rapid la numărul maxim de paturi destinate pacienţilor COVID, care a fost în apogeul valului 3.În acest moment, avem centralizate toate aceste situaţii ale spitalelor, cu situaţia numărului de paturi destinate pacienţilor COVID în acest moment, şi până la cât poate creşte numărul de paturi disponibile în caz de încărcare a sistemului sanitar cu pacienţi covid.Avem astfel spitale de boli infecţioase şi de pneumologie, cele care au fost şi cele mai greu încărcate în valurile anterioare, care şi-au menţinut un număr destul de mare de paturi disponibile pentru pacienţii COVID, şi avem spitale plurispecialitate care şi-au menţinut un număr mai mic de paturi dar care pot reveni rapid la numărul de paturi anterior.Pe Bucureşti, avem 32 de spitale care au circuite mixte, COVID şi non-COVID cu un număr de paturi de terapie intensivă disponibile în acest moment de aproximativ 50 de paturi, iar la nivel national avem peste 500 de paturi de terapie intensivă disponibile, dintre care 470 sunt libere.Numărul acesta poate să crească la nevoie până la ce a fost în valurile anterioare.Trebuie să înţelegem că există anumite specialităţi care sunt deficitare de mult timp, că pregătirea unui medic durează, şi a unui medic de terapie intensivă durează 5 ani, atât este pregătirea în rezidenţiat.Ştiu că medicii ATI-şti au depus deja un efort consistent în tot acest an, au reuşit să facă faţă destul de bine la toată suprasolicitarea din criza aceasta sanitară.Concuzia este că soluţii pe termen mediu şi lung sunt, atât în scoaterea la rezidenţiat a mai multor posturi, locuri de medici de terapie intensivă, iar acum ca soluţie avem de detaşat acei medici care pot să vină în regiunile unde încărcarea cu cazuri este mai mare, şi această soluţie a fost aplicată de la început, şi este încă aplicabilă”, a explicat Ioana Mihăilă.Ministrul Sănătăţii a precizat că personalul medical nevaccinat trebuie să suporte testarea periodică din propriul buzunar, având în vedere că statul român le pune la dispoziţie vaccinul în mod gratuit şi că există date ştiinţifice cu privire la siguranţa vaccinării. Ioana Mihăilă spune că nu este responsabilitatea contribuabilului român să plătească testele“Trebuie să înţelegem că medicii, dar nu doar medicii, tot personalul medical trebuie să fie conştient şi responsabil, cu scopul de a proteja pacienţii.Personalul medical nevaccinat, dacă se infectează, reprezintă un risc nu doar pentru propria persoană, de a dezvolta forme severe de boală, dar şi pentru pacienţi. Din aceste considerente, cred că personalul medical nevaccinat ar trebui testat periodic, iar în condiţiile în care vaccinarea este gratuită, este disponibilă, este sigură, practic nu există contraindicaţii pentru prima doză de vaccin serioase, aşa încât să explice aceste procente relativ mici ale personalului medico-sanitar nevaccinat.Cred că este important ca atunci când statul pune la dispoziţie mijloacele de prevenţie, şi mă refer aici la vaccinare, personalul care nu doreşte - şi este liber să aleagă - totuşi să nu expună pacienţii la risc şi să fie testaţi periodic, dar aici nu cred că mai este responsabilitatea contribuabilului care plăteşte până la urmă dările la stat şi din banii căruia s-ar realiza aceste teste.Cred că aici este responsabilitatea personalului care, în ciuda tuturor acestor date ştiinţifice legate de siguranţa vaccinării, în ciuda faptului că vaccinul este pus la dispoziţie gratuit, încă nu doreşte să se vaccineze.Este liber să aleagă asta, dar nu este responsabilitatea contribuabilului român să plătească testele”, a explicat Ministrul Sănătăţii.Ioana Mihăilă afirmă că în acest moment nu mai sunt probleme cu stimulentele acordate personalului medical implicat în mod direct în gestionarea pandemiei şi acum doreşte să reglementeze distribuţia echitabilă a acestor sporuri“În anul 2020, s-au elaborat mai multe acte normative care reglementează plata suplimentară a personalului care este implicat în gestionarea pandemiei, dacă vorbim de sporurile personalului medico-sanitar. Ele au fost plătite, ce dorim să reglementăm este să ne asigurăm că sunt plătite către cei care chiar vin în contact cu persoane suspecte sau pozitive, aşa încât să existe o distribuţie echitabilă a acestor sporuri şi pentru persoanele care depun cel mai mult efort şi care sunt supuse cel mai mult riscului, aceste sporuri să fie direcţionate către ele.În momentul acesta, din cunoştinţele mele, aceste sporuri destinate personalului medico-sanitar nu au întârzieri”, a mai declarat Ministrul Sănătăţii.În ce condiţii vor începe şcolile? Ministrul Sănătăţii spune că doreşte ca procesul testării copiilor şi personalului din şcoli care devine simptomatic să fie reluat, dar şi că vor putea fi orgnizate în şcoli cabinete de vaccinare pentru copiii de peste 12 ani care au acum indicaţie de vacinare.“Noi am făcut disponibile testările pentru copiii din şcoală încă de anul trecut, dorim împreună cu Ministerul Educaţiei să reluăm acest proces de testare pentru copiii şi personalul din şcoli care devine simptomatic. Vorbim de testele care sunt acreditate de forurile ştiinţifice europene, acele teste rapide antigen, dar, de asemenea, recomandarea noastră fermă şi discutată şi agreată cu Ministerul Educaţiei este să continuăm cu măsurile de prevenţie şi anume purtarea măştii, ventilaţia corespunzătoare a spaţiilor în care copiii îşi petrec timpul şi îşi desfăşoară activităţile, precum şi, în limita posibilităţilor, distanţarea fizică.De asemenea, acolo unde este posibil, plănuim să organizăm cabinete pentru vaccinare, acolo unde avem personal medical suficient, şi unde avem copiii care în acest moment au indicaţia de a fi vaccinaţi.Trebuie să înţelegem că vaccinarea la copii este, de asemenea, sigură şi că ea reprezintă un bun mijloc de prevenţie a infecţiei la copiii de peste 12 ani, cei care au acum indicaţie de vaccinare”, a precizat Ministrul Sănătăţii pentru News.ro.În România, conform datelor validate de Colegiul Medicilor din România, sunt peste 700 de localităţi fără medici de familie. În acest sens, Ioana Mihăilă spune că peste 3000 de cabinete de medici de familie situate preponderent în mediul rural vor fi dotate modern cu sume prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. De asemenea, există prevederi pentru creşterea sumelor decontate medicilor de familie care lucrează în zone defavorizate, unde lipsesc medicii de familie“Pe de o parte, trebuie să le asigurăm medicilor cadrul în care să îşi poată desfăşura activitatea într-un mod profesionist. Asta este o linie pe care mergem şi în sensul acesta în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă am prevăzut sume pentru dotarea cabinetelor preponderent din mediul rural şi ţintim peste 3.000 de cabinete de medici de familie, aşa încât, inclusiv în mediul rural, izolat sau acolo unde nu există foarte mare apetenţă a medicilor de familie pentru a prelua un cabinet, ei să aibă posibilitatea dacă se hotărăsc să meargă să lucreze în condiţii optime. Pe de altă parte, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, suntem în discuţii şi există deja prevederi pentru - şi ele existau de mai mult timp - pentru a asigura creşterea sumelor care sunt decontate medicilor de familie care se află în zone defavorizate din punctul de vedere al asistenţei medicale primare.Şi acum există prevederi care permit Caselor Judeţene să ia această decizie de a plăti suplimentar serviciile din asistenţa medicală primară dacă medicul merge să lucreze într-o regiune care este la distanţă şi izolată faţă de restul localităţilor, dar dacă este să vorbim de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se aşteaptă aprobarea lui la sfârşitul lunii septembrie, de abia atunci vom începe procedurile de achiziţie”, a explicat Ministrul Sănătăţii, dr. Ioana Mihăilă.