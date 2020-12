Topul tarilor cu populatie vaccinata anti-COVID. Pe ce loc se afla Romania

Sunt peste 640.000 de persoane vaccinate in Israel, in nici doua saptamani, arata rapoartele ourworldindata.org , citate de Digi 24.La capitolul doze administrate, Statele Unite conduc in clasament: au vaccinat, pana acum, peste 2 milioane de oameni.Pe locurile doi si trei se afla China si Marea Britanie.In Europa, Portugalia se afla pe locul intai la numarul de vaccinuri administrate pana acum: aproape 16.500 - un numar record, daca ne raportam la numarul populatiei. Urmeaza in clasament Germania, cu 78 de mii de doze - raportate insa la o populatie mult mai mare.Italia si Romania se afla pe ultimele locuri din clasament, cu peste 5.600 de vaccinati. Este de mentionat ca Uniunea Europeana a inceput vaccinarea in urma cu cateva zile.Rusia, in ciuda faptului ca a autorizat vaccinul sau Sputnik inaintea tuturor, declara doar putin peste 50.000 de vaccinati.La nivel mondial au fost vaccinati pana acum peste 4,8 milioane de oameni.Citeste si: