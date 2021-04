Cea mai mare transa de vaccin Pfizer ajunge astazi in tara. Centrele in care o sa fie distribuite dozele

"Romania va primi cea mai insemnata transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 725.400 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa", au explicat reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Vaccinarii anti-COVID.Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti, cat si din tara, dozele fiind distribuite dupa cum urmeaza:Centrul National de Stocare Bucuresti: 175.500 doze; Centrul Regional de Depozitare Brasov: 85.410 doze; Centrul Regional de Depozitare Cluj: 93.600 doze; Centrul Regional de Depozitare Constanta: 92.430 doze; Centrul Regional de Depozitare Craiova: 91.260 doze; Centrul Regional de Depozitare Iasi: 93.600 doze; Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 93.600 doze.Pana la acest moment, Romania a receptionat 4.397.309 doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 3.843.269 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei."40.800 doze de vaccin Vaxzevria vor ajunge maine, 26 aprilie a.c., la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national", a mai transmis Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii.Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Pana in prezent, Romania a primit 1.517.200 doze de vaccin produse de compania farmaceutica AstraZeneca, iar incepand cu data de 15 februarie, 533.125 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei.