FOTO Povestea tricoului negru pe care l-a purtat Florin Citu la vaccinare. "E si un semn al sperantei"

La prima doza de vaccin, Florin Citu a purtat un tricou alb pe care scria "Impreuna invingem pandemia", insa pe 6 februarie s-a prezentat la rapel, la Spitalul Militar, cu un tricou de culoare inchisa inscriptionat cu numele trupei rock americane "Foo Fighters" de la turneul efectuat in Europa in 2017.Premierul a declarat la Digi 24 ca este fan al muzicii rock si are o colectie impresionanta de tricouri cu trupe favorite, printre care si acesta.El l-a purtat si ca un semn al sperantei ca vom fi bine si ca ne vom intoarce la viata obisnuita, inlcusiv la concerte.Trupa Foo Fighters s-a infiintat in 1994, acelasi an in care a murit Kurt Cobain, si, odata cu el, povestea Nirvana. Initial, trupa a fost un proiect al lui Dave Grohl, un one man band, care a inregistrat singur toate instrumentele pentru primul album. Numele trupei vine de la "Foo Fighter" o porecla data de catre pilotii de avioane din Al Doilea Razboi Mondial OZN-urilor, scrie Adevarul Grupul este unul dintre cele mai de succes din SUA, cu 12 premii Grammy la activ, printre care 4 distinctii de "Best Rock Album". Vineri, 5 februarie 2021, Foo Fighters a lansat un nou album, "Medicine At Midnight". Florin Citu a primit doza de rapel a vaccinului anti-COVID pe 6 februarie . Pe 16 ianuarie, seful Executivului a facut prima doza de vaccin. Florin Citu a venit la centrul de vaccinare imbracat cu un tricou inscriptionat cu mesajul "Impreuna invingem pandemia".