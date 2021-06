O noua varianta indiana a coronavirusului, Delta Plus, in atentia autoritatilor. A ajuns deja in alte opt tari

Prezenta la ora actuala in cel putin 70 de tari, varianta Delta mai contagioasa a coronavirsului SARS-CoV-2 , detectata prima data in India, este responsabila pentru valul epidemic devastator din aceasta tara.Insa in timp ce acest val epidemic scade in intensitate in India, atentia a inceput sa se indrepte catre Delta Plus, o varianta apropiata celei raspandite. Delta Plus a fost deja identificata in opt alte tari in afara Indiei, potrivit secretarului federal indian pentru sanatate, Rajesh Bhushan.Totusi, pe baza a ceea ce se stie pana in prezent despre transmisibilitatea si virulenta ei, Delta Plus este cel putin deocamdata considerata in India "varianta de interes" (VOI), nu "varianta care determina ingrijorare" (VOC), cum este cazul variantei Delta."Focarele par deocamdata mici in privinta numarului (imbolnavirilor), dar nu dorim ca ea sa devina mai semnificativa", a spus Bhushan despre noua varianta identificata, adaugand ca sunt in desfasurare studii in privinta eficacitatii vaccinurilor impotriva acestei variante.Cele doua vaccinuri anti-COVID-19 folosite in prezent in India, AstraZeneca (sub numele de Covishield) si serul local Covaxin, sunt eficiente impotriva variantelor Delta, "dar se studiaza in ce masura si urmeaza sa comunicam in curand" rezultatele studiilor, a promis responsabilul indian.Potrivit acestuia, majoritatea celor 22 de cazuri de infectare cu varianta Delta Plus sunt in statul indian Maharashtra, epicentrul pandemiei in India, alte cateva fiind confirmate in statele Kerala si Madhya Pradesh. Insa ministrul sanatatii din Maharashtra, Rajesh Tope, a precizat ca numai in capitala acestui stat indian, Mumbai, au fost confirmate 21 de cazuri de Delta Plus in urma secventierii genomului.Varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 (denumita de OMS varianta Delta) este cu circa 60% mai transmisibila decat varianta Alfa (varianta britanica), care la randul ei este cu circa 50% mai transmisibila decat tulpina originala.