Turistii se pot vaccina pe litoralul romanesc. Cati oameni s-au imunizat in prima zi de deschidere a fluxurilor speciale

Coordonatorul centrului de vaccinari de la Pavilionul Expozitional din Constanta, Ortanza Danca, a declarat sambata, ca in cele doua fluxuri special amenajate pentru turisti se pot vaccina zilnic 120 de oameni. Aici s-au infiintat doua fluxuri speciale pentru turisti , ieri din pacate nu am avut decat vreo 35-36 de persoane venite din afara judetului Constanta care s-au vaccinat cand si-au exprimat dorinta. In cele doua fluxuri se pot vaccina 120 de oameni pe zi. Dar daca avem solicitari vor intra si in celelalte cabine de vaccinare fara probleme", a explicat Ortanza Danca.Ea a mentionat ca recordul de vaccinari la Pavilionul Expozitional a fost atins pe data de 22 aprilie cand au fost administrate 2449 de doze, iar vineri, au fost facute 2.112 doze.Directorul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta, Cristina Schipor, a declarat sambata, ca la nivelul judetului sunt facute in medie 4.000 de vaccinari pe zi."Pot sa va spun ca ieri am vaccinat la nivelul judetului Constanta 3.400 de oameni si va marturisesc ca aveam putine emotii avand in vedere ca sunt zilele acestea libere, ma gandeam ca lumea nu o sa vina, o sa prefere sa faca altceva. Au venit, s-au vaccinat, noi suntem cam la 4.000 - 4.200 in medie de vaccinari pe zi", a afirmat Cristina Schipor.Ea a precizat ca a inceput vaccinarea si la marii operatori economici din judet."Saptamana trecuta am inceput vaccinarea la marii operatori economici, continuam saptamana asta cu Portul Constanta si bineinteles operatorii care au mai putini angajati , adica pana in 200 de angajati, vor fi programati si vor veni aici. O parte din ei au in cadrul societatii cabinete medicale, la unii mergem noi cu echipa, altii au si echipa vaccinatoare", a mentionat directorul DSP Constanta.Intrebata daca autoritatile iau in calcul infiintarea unui centru de vaccinare drive thru la Constanta, Cristina Schipor a raspuns: "Ne gandim si la lucrul acesta, dar noi acum avem niste proiecte de promovare a vaccinarii, apoi vrem sa facem un maraton in mallurile orasului Constanta, nu iesim cu toate o data, le vom organiza pe parcurs deoarece si aceasta organizare pentru orice lucru necesita timp si implicare si vrem sa le facem asa cum trebuie".