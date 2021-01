UE a incheiat un nou acord cu Pfizer-BioNTech. Numarul total de doze s-a dublat

"Comisia Europeana le-a propus astazi (vineri) statelor-membre ale UE sa cumpere o cantitate suplimentara de 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 produs de BioNTech-Pfizer, cu optiunea de a achizitiona alte inca 100 de milioane de doze", se spune in comunicat."Acest lucru ii va permite UE sa cumpere in total 600 de milioane de doze din acest vaccin, care este deja folosit pe teritoriul UE", subliniaza comunicatul.Von der Leyen a precizat ca 75 de milioane de doze aditionale de vaccin ar urma sa fie livrate in al doilea trimestru al acestui an.Vaccinul, denumit Comirnaty, a fost primul dintre cele doua vaccinuri aprobate pana acum pentru a fi utilizate in UE. Campania de vaccinare din UE cu vaccinul produs de alianta germano-americana Pfizer-BioNTech, a demarat in decembrie.Executivul UE, care negociaza in numele statelor-membre, a asigurat contracte pentru livrarea a mai mult de 2 miliarde de potentiale vaccinuri, de la sase producatori. Celelalte patru vaccinuri nu au primit deocamdata unda verde de la Agentia Europeana de Medicamente.Alaturi de lideri ai UE, Comisia Europeana a devenit si ea tinta criticilor, cetateni europeni fiind nemultumiti de relativa incetineala cu care a demarat campania de vaccinare pentru cei 450 de milioane de locuitori ai blocului comunitar.UE a mai aprobat vaccinul Moderna, insa asteapta inca livrarea primelor 160 de milioane de doze.CITESTE SI: