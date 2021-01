Haos la Ministerul Sanatatii. Eroarea unui angajat a bulversat spitalele in campania de vaccinare

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a cerut oficial Ministerului Sanatatii sa trimita o adresa catre centrele de vaccinare, prin care sa le anunte ca trebuie ca pana vineri sa incheie programarile cadrelor medicale pentru vaccinare.Un angajat al Ministerului Sanatatii a inteles insa gresit mesajul, astfel ca la managerii de spitale a ajuns notificarea ca vineri, la ora 20.00, trebuie incheiata vaccinarea cadrelor medicale, nu programarea, asa cum transmisese coordonatorul campaniei, transmite Digi 24. Medicul Valeriu Gheorghita a explicat pentru Digi24 ca a sesizat aceasta greseala si ca la sedinta zilnica cu reprezentantii centrelor de vaccinare din judete a atras atentia ca este vorba de o eroare. Potrivit lui Gheorghita, trimiterea acestei adrese nu inseamna ca nu se mai pot face programari pentru cadrele medicale si dupa aceasta data.De altfel, in urma cu putin timp, Ministerul Sanatatii a anuntat ca angajatii din sanatate si din serviciile sociale, cuprinsi in prima etapa de vaccinare, se vor putea imuniza si dupa inceperea celei de-a doua etape.Ministerul Sanatatii a indemnat printr-un mesaj pe Facebook , centrele de vaccinare sa accelereze programarile pentru imunizarea personalului din etapa 1."In acest fel vom putea demara mai devreme etapa 2, cand vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc si lucratorii din domeniile esentiale. Fara griji: chiar si dupa ce a doua etapa va fi demarata, lucratorii din etapa 1 se vor putea vaccina in continuare", a transmis Ministerul Sanatatii.Autoritatile din Romania vor ca prima etapa sa se incheie cat mai repede, astfel inca din 15 ianuarie sa poata incepe a doua etapa, cand vor fi vaccinate persoanele din centrele sociale si persoanele cu activitati esentiale, peste cinci milioane de oameni.Din 27 decembrie, in Romania s-au imunizat peste 70.000 de cadre medicale.Citeste si: