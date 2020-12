Cine va fi primul medic roman vaccinat anti-COVID. Are 68 de ani si lucreaza la Institutul "Matei Bals"

Anuntul a fost facut de coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva noului coronavirus, doctorul Valeriu Gheorghita, vineri, 25 decembrie, cu prilejul intrarii in tara a transei de 10.000 de doze de vaccin produs de Pfizer si BioNtech.Cu toate ca jurnalistii au insistat sa afle numele medicului, Gheorghita a refuzat sa faca aceasta dezvaluire, punctand ca vor afla identitatea primului vaccinat din Romania pe 27 decembrie, cand va debuta campania de vaccinare.Potrivit unor surse din lumea medicala, doctorul infectionist care va beneficia de prima doza din serul anti-COVID are 68 de ani.Vaccinul anti-COVID-19 va ajunge la Institutul Cantacuzino, la centrul national de stocare, in cursul diminetii de 26 decembrie.