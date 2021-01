O asistenta a murit la opt ore dupa ce i-a fost administrat vaccinul anti-COVID. Reactia autoritatilor: Este un FAKE NEWS

Nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces

Cum sa ne ferim de FAKE NEWS

"Recent, in spatiul public, in special in mediul online, au inceput sa apara si sa se viralizeze informatii false, imprecise, inexacte sau inselatoare despre campania de vaccinare din Romania. Cu titlu de exemplu, pe reteaua sociala Facebook a aparut continutul potrivit caruia "la spitalul Baltasar din Bucuresti , o asistenta medicala moare, la o ora dupa vaccin! Era sanatoasa si in floarea varstei".Cateva clarificari in acest sens.Situatia privind vaccinarile, reactiile adverse si natura acestora este publicata in fiecare zi, in jurul orei 18.00, de catre CNCAV pe site-ul oficial, www.vaccinare-covid.gov.ro, si trimisa, spre informare si publicare, reprezentantilor presei. Potrivit ultimei situatii publicate, in Romania, numarul total al persoanelor vaccinate de la inceputul campaniei de vaccinare este de 10.289, iar numarul total de reactii adverse (comune si minore) este de 26 (4 reactii locale cu durere la locul injectarii si 22 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, astenie, alergii de tip urticarie).", a transmis Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19.In plus, autoritatile precizeaza", a mai transmis comitetul in comunicat."Invitam cetatenii, in acest context, sa urmeze cativa pasi relativ simpli de verificare a unor astfel de continuturi si de distantare critica fata de acestea:1. Sa evite consultarea informatiilor de pe conturi neasumate de persoane despre care sa se poata spune dincolo de orice dubiu ca exista in realitate: conturi care nu au o poza recenta, conturi care nu prezinta informatii credibile despre viata personala/ profesionala a titularului, conturi care nu au postari cu persoane reale, tot din viata personala sau profesionala a titularului, conturi care posteaza, foarte des, dar pe un singur subiect (cum ar fi, in cazul semnalat de noi, vaccinarea);in general, sunt mari sanse ca un cont fals sa fie insotit, la poza de profil, de imagini care mizeaza pe o asazisa apartenenta la armata (oameni in uniforma), pe o asa-zisa atractivitate a titularului/ titularei contului sau pe o asa-zisa manifestare a sentimentului religios.2. Sa evite acceptarea cererilor de prietenie din partea unor astfel de conturi si, ingeneral, din partea unor persoane pe care nu le cunosc, despre care nu pot spune cucertitudine ca exista in realitate si cu care nu impartasesc nici o experienta concreta(loc de munca, evenimente la care s-au cunoscut, facultate sau scoala absolviteimpreuna).3. Sa evite reactia/ engagement-ul (comentarii, like-uri, distribuiri) cu continuturi venitede pe astfel de conturi, chiar si in situatia in care redistribuirea sau comentariul ar fitocmai de contrazicere a continutului respectiv. Precizam ca angajarea, chiar si din motive de critica sau contrazicere, cu astfel de continuturi false sau inselatoare, constituie mecanisme de viralizare, care le amplifica si le aduc si mai mult in atentie.4. Sa amane pe cat posibil reactia/ engagement-ul cu un continut provenit din surse indoielnice (vezi mai sus) si care mizeaza pe emotii viscerale, imediate, pe reactii depanica, frica, indignare, furie.5. Sa coroboreze informatia cu alte surse: surse oficiale, surse din mass media mainstream (televiziune, presa scrisa, radio), surse de incredere (profesionisti din domeniu). Pe subiectul vaccinarii, sugeram consultarea informatiilor puse in circulatie de cercetatori, profesionisti, medici de stricta specialitate - epidemiologi si virusologi, ale caror identitate si experienta profesionala pot fi cu usurinta verificate.6. Sugeram distantare critica fata de continuturile care nu sunt preluate in nici un fel demass-media mainstream. Este putin probabil ca o informatie care are indici de credibilitate sa nu inceapa sa fie investigata, in mod profesionist, de catre jurnalistii profesionisti care lucreaza in mass media.7. Va sugeram sa verificati, pe cat posibil:a. credibilitatea sursei care a publicat informatia;b. numele domeniului de internet folosit; atentie la denumiri neobisnuite, generice sau obscure, la domenii care mimeaza website-uri cunoscute de stiric. tipul de organizatie/ actor media care a publicat informatia;d. autorul articolului (sugeram prudenta daca informatia este anonima);e. calitatea redactarii si stilul articolului (greseli de gramatica, de punctuatie si ortografie, utilizarea in exces a functiei ALL CAPS, punctuatie excesiva pentru un efect de dramatism (???,?!?,!!!! .... etc.);f. coerenta textului;g. caracterul excesiv de emotional/ dramatic al textului;h. data publicarii;i. sursele de date/informatii si declaratiile citate (care sa poata fi consultateindependent)", se mai arata in comunicat.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.