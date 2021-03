Romania primeste inca 43.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Autoritatile decid ce se intampla cu dozele "carantinate" ca masura de precautie

"43.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge in 19 martie a.c., la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra", a transmis CNCAV.Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national.Totodata, CNCAV a precizat ca va decide vineri ce se va intampla cu cele 4.200 de doze de vaccin din lotul ABV2856, carantinat din precautie la data de 11 martie 2021.In cursul zilei de joi, Agentia Europeana a Medicamentului a transmis ca beneficiile vaccinului AstraZeneca-Oxford sunt mai mari decat riscurile, insa continua sa studieze legatura intre vaccin si formarea unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu acest vaccin.Dupa acest anunt mai multe state care suspendasera vaccinarea cu AstraZeneca au reluat vaccinarea cu acest ser.In 8 martie, in urma recomandarilor Grupului Stiintific si Medical din cadrul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a Ministerului Sanatatii si a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), s-a luat decizia renuntarii la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca.Incepand din 15 martie, au fost operationalizate listele de asteptare pentru programarea la vaccinare impotriva COVID-19, atat in centrele de vaccinare deja existente, cat si cele care vor fi operationalizate in luna aprilie. Dupa epuizarea sloturilor disponibile din centrele de vaccinare, se activeaza lista de asteptare.Notificarea persoanelor aflate pe lista de asteptare se va realiza in functie de categoriile de vaccinare stabilite ca prioritare, conform Strategiei nationale de vaccinare, si ordinea cronologica de inscriere, dupa cum urmeaza:- persoanele din categoria 2a (populatia de risc), cu varsta peste 65 de ani sau cu boli cronice;- persoanele din categoria 2b (lucratori din domenii esentiale);- persoanele eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare (populatia generala).Beneficiarul va avea posibilitatea sa se programeze la vaccinare, iar daca nu exista locuri disponibile in centrul ales, poate opta pentru inscrierea pe lista de asteptare aferenta centrului respectiv. Ulterior, locurile libere dintr-un anumit centru de vaccinare vor fi disponibile doar pentru persoanele inscrise in lista deschisa pentru acel centru, cu respectarea prioritizarii: 75% persoane din cadrul populatiei cu risc si 25% lucratori din domenii esentiale, iar in centrele in care raman locuri libere vor putea sa se programeze persoanele din etapa a III-a.