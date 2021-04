Maraton de vaccinare in Piata Constitutiei din Capitala. Citu: "S-a vaccinat un pacient pe minut"

"Vreau sa le multumesc tututor romanilor care au mers sa se vaccineze la centrele drive-thru din toata tara. Cu masina personala, cu motocicleta, cu bicicleta, cu taxi-ul. La centrul din Piata Constitutiei s-a vaccinat un pacient pe minut.Acceleram campania. Pe langa programare pe platforma, avem centre drive-thru, vaccinare la medicul de familie, maratoane de vaccinare. Avem toate conditiile sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie.Singura solutie este vaccinul! Romania, hai ca se poate! Impreuna revenim la normalitate!", a scris Florin Citu vineri pe Facebook Vineri, pana la ora 12.00, la centrul drive-through din Piata Constitutiei au avut loc 257 de vaccinari, potrivit PMB.Acest centru s-a deschis joi, de la ora 8.00 si va functiona zilnic pana la ora 20.00. Reprezentantii Primariei Capitalei au precizat ca centrul, care are patru fluxuri, va functiona in Piata Constitutiei pana in 12 septembrie.De asemenea, Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis ca "centrele de tip drive- through sunt destinate marilor orase, iar amplasarea lor se realizeaza in zone care sa permita accesul facil al persoanelor cu mijloace auto de deplasare.In centrul de vaccinare drive- through, persoanele care doresc sa imunizeze se pot prezenta doar cu actul de identitate si chestionarul de triaj care poate fi completat anterior prezentarii la vaccinare. Documentul poate fi accesat pe site-ul RoVaccinare, la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro/chestionar-triaj-vaccinare-adulti/. Vaccinarea se realizeaza fara programare in Platforma RoVaccinare, iar datele persoanelor vaccinate vor fi introduse, ulterior, in Registrul Electronic National de Vaccinare".