Un primar dintr-o comuna din Calarasi a sarit peste rand la vaccinare: "A ramas o doza disponibila si m-a vaccinat"

"Am fost cu cadrele medicale la vaccinare, am intrebat daca exista posibilitatea sa fac si eu vaccinul. Mi s-a explicat ca nu se poate, dar daca ramane vreo doza disponibila dupa ce programatii sunt vaccinati, imi face si mie vaccinul. Pur si simplu am vrut sa dau un exemplu, nimic altceva. Nu am incercat sa iau altcuiva vaccinul", a declarat pentru Ziare.com primarul localitatii Alexandru Odobescu din judetul Calarasi, Niculae Eremia."Medicul de familie m-a inregistrat in platforma, la cabinet mi-a explicat ca nu am voie sa il fac in prima faza pentru ca nu intru in prima etapa. Singurul lucru care mi s-a spus este ca daca raman doze, mi se poate administra si mie vaccinul", a completat edilul.Acesta a adaugat ca daca stia ca situatia va provoca atat scandal, nu s-ar fi vaccinat."Reticenta e foarte mare in randul cetatenilor, avem si un grad foarte mare de infectare in comuna, am vrut sa dau un exemplu", a conchis primarul.Daca initial postarea era facuta pe reteaua de socializare Facebook, cel care administreaza contul primarului a luat decizia, in urma discutiilor, sa stearga fotografia care il infatisa pe edil primind prima doza de ser anti COVID-19.