Primele indicii care arata ca vaccinul Pfizer ar putea opri transmiterea coronavirusului: Rezultatele depasesc asteptarile

Potrivit hotnews.ro , care citeaza The Telegraph , participantii la studiu au dezvoltat de pana la 20 de ori mai multi anticorpi la coronavirus in prima saptamana de la primirea celei de-a doua doze a vaccinului Pfizer/BioNTeh.Sursa citata mai arata ca studiul, care a analizat 102 dintre cei aproximativ 1.000 de membri ai personalului medical din Sheba Medical Center care au primit ambele doze, arata ca doar doua persoane au dezvoltat un nivel scazut de anticorpi, in conditiile in care una dintre ele avea sistemul imunitar compromis. Pentru cazul celei de-a doua persoane nu exista inca o explicatie, dar spitalul investigheaza situatia.Restul de 98% din studiu au dezvoltat niveluri de anticorpi chiar mai mari decat la pacientii care s-au recuperat dupa o forma serioasa de Covid-19, potrivit unui comunicat al spitalului.Potrivit hotnews.ro, profesorul Gili Regev-Yohai, directorul sectiei de boli infectioase si epidemiologie de la Sheba a spus ca persoanele care au primit ambele doze de vaccin nu vor deveni, cel mai probabil, purtatori ai virusului si nu il vor raspandi mai departe datorita inaltului nivel de anticorpi dobandit.Acest studiu este primul indiciu ca un vaccin contra Covid-19 ar putea opri transmiterea coronavirusului."Rezultatele studiului sunt in linia testelor facute de Pfizer si chiar depasesc asteptarile", a declarat Regev-Yohai.