Ungaria ridica restrictiile de intrare pentru romanii care detin un certificat de imunizare

Incepand de sambata seara, cetatenii romani imunizati impotriva coronavirusului pot intra in Ungaria fara a mai fi nevoiti sa stea in izolare sau sa prezinte teste negative la COVID-19, a scris pe seful diplomatiei ungare pe Facebook Romania a plasat vineri Ungaria pe lista "verde" in clasificarea privind situatia epidemiologica, astfel ca cetatenii ungari nu mai au restrictii la intrare.