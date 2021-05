Uniunea Europeana, dispusa sa sa discute despre renuntarea la drepturile de proprietate intelectuala pentru vaccinurile contra COVID-19

Presedintele SUA, Joe Biden , si-a exprimat miercuri sprijinul pentru o renuntare la drepturile de proprietate intelectuala pentru vaccinurile COVID-19, aceasta fiind o inversare a pozitiei SUA, iar negociatorul comercial Katherine Tai a sustinut negocierile in acest sens de la Organizatia Mondiala a Comertului.Seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apelat la majuscule, intr-un tweet, numind schimbarea de pozitie a lui Biden ca fiind un "MOMENT MONUMENTAL IN LUPTA CONTRA # COVID19" si afirmand ca reflecta "intelepciunea si conducerea morala a Statelor Unite".Directorul general al OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a declarat statelor membre ca "a salutat cu caldura" miscarea SUA, adaugand: "Trebuie sa raspundem urgent la Covid-19, deoarece lumea urmareste ce se intampla, iar oamenii mor."Von der Leyen, vorbind cu Institutul Universitar European din Florenta, a declarat ca UE este pregatita sa discute orice propuneri care abordeaza criza "intr-un mod eficient si pragmatic"."De aceea suntem pregatiti sa discutam modul in care propunerea SUA pentru o derogare privind protectia proprietatii intelectuale pentru vaccinurile COVID-19 ar putea contribui la atingerea acestui obiectiv".Dar producatorii de medicamente - care au produs vaccinuri impotriva coronavirusului intr-un timp record - au declarat ca propunerea ar putea avea efectul opus, prin perturbarea unui lant de aprovizionare solicitat si fragil. Ei au indemnat tarile bogate sa imparta vaccinurile mai generos cu lumea in curs de dezvoltare.Iar Germania, cea mai mare putere economica a UE si care gazduieste un mare sector farmaceutic, a respins ideea, spunand ca motivele lipsei de vaccinuri sunt standardele de capacitate si calitate. Ministrul Sanatatii, Jens Spahn, a declarat ca impartaseste obiectivul lui Biden de a furniza vaccinuri lumii intregi, dar o purtatoare de cuvant a guvernului a declarat intr-un comunicat ca "protejarea proprietatii intelectuale este o sursa de inovatie si trebuie sa ramana asa in viitor".Federatia Internationala a Producatorilor si Asociatiilor Farmaceutice a afirmat ca o derogare ar incuraja producatorii noi, care nu au cunostinte si supraveghere esentiale.Una dintre aceste firme, Moderna, a renuntat deja, in octombrie, la drepturile sale la brevet iar joi a remarcat lipsa companiilor capabile sa fabrice rapid un vaccin similar si sa obtina aprobarea acestuia.Actiunile producatorilor de vaccinuri au scazut, joi, desi au depasit minimele atinse initial. Actiunile Moderna au scazut cu 2,8%, Pfizer cu 1,4%, iar Novavax cu 0,4%.La Londra, titlurile AstraZeneca au coborat cu 0,8%. P