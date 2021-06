Uniunea Europeana cumpara inca 150 de milioane de doze de vaccin Moderna. Cand vor fi livrate vaccinurile

Anuntul vine la o saptamana dupa ce CureVac, o companie germana de biotehnologie, a declarat ca vaccinul sau pentru Covid-19, a avut o eficacitate de numai 47% intr-un studiu in stadiu tarziu, ratand obiectivul principal al studiului si punand la indoiala posibila livrare a sute de milioane de doze catre UE.Dozele suplimentare de vaccinuri ale Moderna vor fi livrate anul viitor, a anuntat Executivul UE intr-un comunicat.Vaccinurile fac parte dintr-un contract pentru 300 de milioane de doze, aprobat in februarie, din care jumatate a fost deja comandat de catre blocul celor 27 de natiuni.De asemenea, UE a comandat deja inca 160 de milioane de vaccinuri Moderna in cadrul unui contract initial de furnizare, semnat in noiembrie.Comisia a declarat ca al doilea contract cu Moderna a fost, de asemenea, modificat pentru a permite achizitionarea de vaccinuri adaptate la variantele de virus, precum si de vaccinuri pentru uz pediatric si rapeluri.O purtatoare de cuvant a Comisiei a spus ca exercitarea optiunii face parte din strategia UE de a construi un stoc de vaccinuri pentru viitor, care sa poata fi utilizat impotriva variantelor si nu are legatura cu anuntul CureVac.Ca parte a planului sau pentru asa-numitele vaccinuri de noua generatie, UE a semnat in luna mai un contract cu Pfizer si BioNTech, pentru a rezerva pana la 1,8 miliarde de doze de vaccinuri pana in 2023.Atat vaccinurile Moderna, cat si cele Pfizer-BioNTech se bazeaza pe tehnologia ARN messenger.