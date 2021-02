Rusia a aprobat un nou vaccin anti-COVID: "Suntem singura tara care are deja trei vaccinuri"

Rusia a lansat deja doua vaccinuri COVID-19 urmand o abordare similara de acordare a aprobarii inainte de a vedea rezultatele studiilor in faze avansate. Aceste vaccinuri sunt Sputnik V, dezvoltat de Institutul Gamaleia din Moscova, si EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Novosibirsk.Aprobarile anticipate au ridicat ingrijorari in randul unor oameni de stiinta din Occident, dar inocularile au inceput la scara larga in Rusia numai dupa ce testele clinice au fost incheiate si au aratat succes.Sputnik V a fost aprobat in august, iar ultima faza a studiilor clinice a inceput in septembrie. Vaccinarea in masa a fost lansata in decembrie, dupa ce rezultatele studiilor preliminare au aratat ca vaccinul este eficient cu 91,4%.De atunci, peste doua milioane de rusi au fost vaccinati cu cel putin prima doza de Sputnik V, a declarat ministrul sanatatii, Mihail Murasko, pe 10 februarie. EpiVacC se afla in faza de productie si vaccinarile urmeaza sa inceapa in martie."Astazi, Rusia este singura tara care are deja trei vaccinuri impotriva COVID-19", a spus premierul Misustin.Centrul Ciumakov, infiintat in 1955 la Sankt Petersburg de microbiologul si virologul sovietic Mihail Ciumakov, este cunoscut pentru colaborarea sa cu cercetatorul american Albert Sabin in plin Razboi Rece, care a dus la producerea vaccinului antipoliomielitic utilizat pe scara larga.Spre deosebire de vaccinul Sputnik V, care foloseste un virus responsabil de raceala inofensiv modificat, care pacaleste organismul sa produca antigeni pentru a ajuta sistemul imunitar sa se pregateasca pentru o infectie cu coronavirus, vaccinul CoviVac este un vaccin pe baza de virus gripal (virion intreg), un coronavirus care a fost inactivat sau privat de capacitatea sa de a se replica."Vaccinul pe care l-am dezvoltat ... reflecta intreaga istorie a stiintei vaccinului rus, precum si global", a declarat sambata directorul Centrului Chumakov, Aidar Ismuhametov.Vaccinul CoviVac este administrat in doua doze, la interval de 14 zile. Acesta este transportat si depozitat la temperaturi normale ale frigiderului, de 2 pana la 8 grade Celsius (35,6 - 46,4 Fahrenheit), a declarat viceprim-ministrul Tatiana Golikova intr-un briefing guvernamental in ianuarie.Potrivit sefului guvernului de la Moscova, la mijlocul lunii martie vor intra in circulatie primele 120.000 de doze de CoviVac.