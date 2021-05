Copiii cu varsta intre 12 si 17 ani ar putea fi vaccinati impotriva COVID-19 cu serul de la Moderna

Considerand ca "pana in vara, toti adultii care doresc sa fie vaccinati vor fi primit o prima doza ", Stephane Bancel a estimat ca "va fi necesar apoi foarte repede sa fie vizati adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani"".In prezent, doar vaccinul de la Pfizer / BioNTech este autorizat pentru tinerii cu varste cuprinse intre 16-18 ani in Europa; Pfizer a solicitat, de asemenea, autorizatia pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 12 si 16 ani si a obtinut-o deja in Statele Unite. "Daca nu ne vaccinam masiv, riscul unui al patrulea val nu poate fi exclus", a explicat Stephane Bancel, care conduce compania din 2011.El a spus ca Moderna ar putea produce trei miliarde de doze pe an, care, adaugate la cele patru miliarde anuntate de Pfizer-BioNTech, ar fi "suficiente pentru a vaccina intreaga planeta cu o prima doza".In ceea ce priveste averea sa personala, care a ajuns la peste cinci miliarde de dolari, conform Forbes, in timpul pandemiei, Stephane Bancel a asigurat ca finanteaza numeroase asociatii datorita unei fundatii create impreuna cu sotia sa: "Suntem hotarati sa donam intreaga noastra avere si sa crestem aceasta fundatie, numita Champions of Love".