Valeriu Gheorghita da asigurari ca vaccinarea contra COVID-19 nu provoaca infertilitate. "Este o dezinformare care se propaga in spatiul public"

"Nu exista asemenea risc. Este o grava dezinformare care se propaga in spatiul public. Pe platforma nationala vaccinare-covid.gov.ro exista un material foarte detaliat, la "Doza de claritate", care demonteaza aceasta informatie, care de cateva luni circula sau a circulat, dar in perspectiva autorizarii la copii, evident capata din nou amploare.In niciun caz nu s-a dovedit ca aceste vaccinuri cresc riscul de infertilitate. S-au speculat o serie de mecanisme, dar care nu au nicio baza stiintifica care sa certifice acest lucru", a spus medicul militar intr-o conferinta de presa.In opinia sa, este necesar ca parintilor si copiilor sa li se explice de catre medici aspectele legate de beneficiile vaccinarile si riscurile."Insa, cred ca da, este nevoie in scoala, in general, sa existe o colaborare fie cu medicul de scoala, fie cu pediatrii, care sa explice copiilor, dar si parintilor, poate in acele sedinte cu parintii, online sa fie invitat un medic si sa explice punct cu punct principalele aspecte legate de beneficiile vaccinarilor, de riscuri, care este profilul de siguranta.Insa, pentru acest lucru avem nevoie, evident, de autorizare, ca sa vorbim in cunostinta de cauza si cu date concrete, si nu doar pe date care reies din anumite studii. Sunt deja date care provin din Israel. Israelul deja vaccineaza copiii intre 12-15 ani. Avem deja in Canada, Statele Unite, asa incat datele se acumuleaza si din viata de zi cu zi si nu doar din studiile efectuate", a mai aratat Valeriu Gheorghita.