Vaccinul contra COVID-19 Novavax are o eficacitate de 90%. Cand ar putea sa fie autorizat

Vaccinul are o eficienta generala de 90%, iar date preliminare arata ca este sigur, precizeaza laboratorul.Cererea de vaccin anticovid in Statele Unite a scazut puternic , insa nevoia mai multor vaccinuri in lume este considerata criticia.Vaccinul impotriva covid-19 - usor de depozitat si transportat - urmeaza sa joace un rol important in cresterea livrarilor de vaccin anticovid in tari sarace.Compania anunta ca intentioneaza sa ceara autorizarea vaccinului in Statele Unite , Europa si in alte parti - pana la sfarsitul lui septembrie - si ca urmeaza sa fie capabila sa produca pana la 100 de milioane de doze pe luna pana atunci."Multe dintre primele noastre doze vor fi trimise in tari sarace, iar acest este obiectivul cu care incepem", declara AP CEO-ul Novavax Stanley Erck.