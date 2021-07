"Risc crescut" de dezvoltare a unei boli neurologice rare, in cazul vaccinului Johnson&Johnson. Avertismentul, lansat de Agentia pentru Medicamente din SUA

Autoritatile sanitare americane au identificat 100 de cazuri raportate de persoane care au dezvoltat sindromul Guillain-Barre, din aproape 12,5 milioane de doze administrate din acest vaccin.Din aceste 100 de cazuri, 95 au fost grave si au necesitat spitalizare. O persoana a murit."Sansele ca acest lucru sa se intample sunt foarte mici, iar rata cazurilor raportate depaseste cu o marja mica rata de baza in populatia generala", a afirmat luni seara compania farmaceutica Johnson & Johnson intr-un comunicat.Sindromul Guillain-Barre este un atac asupra nervilor periferici caracterizat prin slabiciune sau chiar paralizie progresiva, de cele mai multe ori incepand de la picioare si uneori urcand pentru a ajunge la muschii respiratiei, apoi la nervii capului si gatului.Aceasta boala afecteaza anual intre 3.000 si 6.000 de persoane in Statele Unite.In avertismentul sau, FDA a indicat ca la majoritatea indivizilor simptomele incep in termen de 42 de zile de la administrarea vaccinului.Persoanele care au primit acest ser trebuie sa consulte de urgenta un medic in cazul unor dificultati de mers, de inghitire sau de mestecat, precum si in cazul unor probleme de vorbire, vedere dubla, incapacitate de a misca ochii, in special.FDA a subliniat, totusi, ca "se observa in continuare ca beneficiile (vaccinului) depasesc in mod clar riscurile potentiale".Acest anunt este inca o lovitura pentru serul Johnson & Johnson, aprobat de urgenta in Statele Unite in februarie, care a fost suspendat timp de zece zile in aprilie dupa rapoarte despre femei care au dezvoltat cazuri severe de cheaguri de sange in asociere cu niveluri scazute de trombocite, dupa vaccinarea lor.Si in acest caz, autoritatile sanitare au decis in cele din urma ca beneficiile vaccinului depasesc riscurile, reaminteste AFP.