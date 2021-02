Un nou vaccin anti-COVID pe punctul de a fi autorizat in Statele Unite. Este primul ser administrat intr-o singura doza

Cat de eficient de vaccinul Johnson & Johnson

Vaccinurile autorizate in UE

Daca va primi autorizatia, acest ser va fi al treilea in Statele Unite, dupa cele dezvoltate de Pfizer/BioNTech si Moderna Dr. Paul Stoffels, director stiintific la Johnson & Johnson, a transmis joi intr-un comunicat citat de NBC News: "Inscrierea de azi pentru autorizatie de utilizare de urgenta a vaccinului nostru experimental intr-o singura doza anti-Covid este un pas esential spre reducerea poverii pe care o presupune boala la nivel global si oprirea pandemiei".La scurt timp dupa ce Johnson & Johnson a depus aplicatia, organismul de reglementare a anuntat ca, pe 26 februarie, comitetul sau consultativ privind vaccinurile planuieste sa se intalneasca pentru a discuta cererea.Comitetul (VRBPAC) va evalua informatiile privind siguranta si eficienta vaccinului provenite din studiile clinice si va vota asupra recomandarii autorizatiie. FDA nu este obligat sa urmeze recomandarea comitetului, dar o face de regula.Stoffels a mai spus ca, daca FDA autorizeaza vaccinul , compania este gata sa livreze serul. Nu este clar cate doze ar fi disponibile imediat. J&J a spus anterior ca ar putea livra Statelor Unite 100 de milioane de doze pana in luna iunie.Vaccinul, dezvoltat in parteneriat cu Janssen Pharmaceuticals, necesita refrigerare obisnuita si este administrat intr-o singura doza.Alte vaccinuri, inclusiv cele ale Pfizer/BioNTech si Moderna, precum si cele dezvoltate de Oxford-AstraZeneca si Novavax, sunt administrate in doua doze.In faza a treia a studiilor clinice, vaccinul-candidat al J&J a prevenit spitalizarea si decesul tuturor subiectilor, la patru saptamani dupa ce au primit serul, a anuntat saptamana trecuta compania. Efectele au fost observate la oameni infectati cu variantele virusului descoperite initial in Marea Britanie si Africa de Sud.In SUA, vaccinul a fost 72% eficient in prevenirea dezvoltarii Covid-19 moderat si grav, in timp ce in Africa de Sud, a fost 57% eficient.Referitor la dezvoltarea unei forme grave a bolii, cercetatorii spun ca vaccinul o previne in proportie de 85%, per ansamblu.Testele Pfizer/BioNTech si Moderna examineaza impactul ambelor doze. Studiul clinic al Johnson & Johnson a limitat cercetarea la o doza, desi continua studiile pentru un rapel.Vaccinul Johnson & Johnson foloseste un virus gripal comun inactiv, numit adenovirus, care invata sistemul imunitar sa recunoasca si sa lupte cu SARS-CoV-2, coronavirusul ce cauzeaza Covid-19.Pfizer/BioNTech si Moderna au folosit material genetic - ARN mesager - pentru a antrena sistemul imunitar.In Uniunea Europeana au fost autorizate vaccinurile Pfizer si Moderna. Vineri 5 februarie 2021, Romania primeste inca o transa de vaccin anti-COVID de la Moderna. E cea de-a treia transa, iar cele 42.000 de doze vor ajunge, vineri, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino".Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), transportul este asigurat de firma producatoare, iar cele 42.000 de doze de vaccin vor fi aduse la Bucuresti pe cale terestra.