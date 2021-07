Vaccinul Johnson&Johnson ar putea cauza o maladie neurologica rara. Avertismentul Agentiei americane a Medicamentelor

Autoritatile sanitare americane au identificat 100 de persoane care au facut aceasta afectiune neurologica rara, dupa administrarea a 12,5 milioane de doze de vaccin Johnson & Johnson , iar 95 dintre aceste 100 cazuri au fost grave si au necesitat spitalizarea.O persoana a murit din cauza sindromului Guillain-Barre, dupa ce a fost vaccinata cu vaccinul anticovid Johnson&Johnson.Sindromul Guillain-Barre este o afectiune a nervilor periferici, caracterizata printr-o slabire sau o paralizie progresiva, care incepe cel mai adesea la nivelul picioarelor si care urca si afecteaza uneori muschii respiratiei, iar apoi nervii de la nivelul capului si gatului.Aceasta maladie afecteaza anual intre 3.000 si 6.000 de persoane in Statele Unite.Sansele ca acest lucru sa aiba loc sunt foarte mici, iar nivelul cazurilor raportate depaseste usor rata de baza a incidentiei la nivelul populatiei generale.Agentia americana FDA anunta, in acest avertisment, ca, la majoritatea bolnavilor, aceste simprome apar in primele 42 de zile de la vaccinarea cu Johnson & Johnson.Persoanele vaccinate cu vaccinul anticovid Johnson & Johnson este necesar sa consulte de urgenta un medic, atat in cazul unor dificultati la mers, ingitit sau mestecat, cat si in cazul unor probleme de vorbire, vedere dubla, incapacitatea de a-si misca ochii.FDA da insa asigurari ca "beneficiile (vaccinului Johnson & Johnson) sunt clar mai importante decat eventuale riscuri"."Sansele ca acest lucru sa se intample sunt foarte mici, iar nivelul cazurilor raportate depaseste doar cu o marja mica nivelul de baza in randul populatiei generale", a dat asigurari luni, intr-un comunicat, laboratorul farmaceutic Johnson & Johnson.Acest anunt reprezinta o noua lovitura aplicata vaccinului Johnson & Johnson , aprobat in februarie in Statele Unite, dupa suspendarea timp de zece zile a vaccinarii cu acest vaccin, in urma semnalarii unor cazuri grave de formarea unor cheaguri de sange si unui nivel scazut al trombocitelor la femei vaccinate cu acest vaccin.Autoritatile sanitare au apreciat si atunci ca beneficiile vaccinarii cu Johnson & Johnson sunt mai importante decat riscurile.Vaccinul Johnson & Johnson a fost afectat de asemenea de o problema in iunie, la una dintre instalatiile de productie, la Baltimore.Milioane de doze de vaccin Johnson & Johnson au fost aruncate, atunci, dupa ce teste au aratat ca unele componente ale vaccinului britanic AstraZeneca-Oxford, fabricat in aceeasi instalatie, au fost amestecate printr-o eroare in formula vaccinului Johnson & Johnson.