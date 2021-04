Vaccinul Johnson&Johnson a ajuns in Romania. O ancheta privind efectele adverse este in derulare in SUA VIDEO

"In aceasta dimineata, in jurul orelor 6.40, au intrat in tara primele 60.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson, prin Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II", transmite Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii.Pana in prezent, in Uniunea Europeana au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID-19: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) si Janssen (Johnson&Johnson).Agentia americana a medicamentului (FDA) a recomandat marti suspendarea folosirii vaccinului impotriva covid-19 Johnson & Johnson pe timpul unei anchete cu prvire la sase cazuri de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu vaccinul J&J in Statele Unite, in pofida faptului ca a anuntat vineri ca nu exista o relatie de cauzalitate intre aceste tromboze si vaccinarea cu acest vaccin. Ulterior,FDA a anuntat ca o persoana a murit din cauza unei tromboze, iar alta se afla intr-o stare critica, in Statele Unite, dupa ce au fost vaccinate cu vaccinul iJohnson & Johnson.In urma acestei decizii, grupul farmaceutic american a transmis ca amanadistribuirea vaccinului impotriva covid-19 - care se administreaza intr-o singura doza - in Europa.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita , a declarat ca Romania asteapta precizari de la Agentia Europeana a Medicamentului cu privite la acest ser si la legatura dintre acesta si evenimente trombotice post-imunizare."Daca va fi nevoie sa nu demaram inca utilizarea acestui tip de vaccin, putem sa facem acest lucru, avem capacitatea de stocare, nu ne forteaza nimeni sa incepem atata timp cat nu avem suficiente date de siguranta", a explicat Valeriu Gheorghita.Tot Valeriu Gheorghita a anuntat ca la nivelul penitenciarelor se va intocmi o lista cu doritorii pentru vaccinare, iar detinutii vor fi vaccinati cu Johnson & Johnson.